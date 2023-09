Vinicius Jr et Sterling, les exemples à suivre pour Jérémy Doku : “Il va être fantastique avec les conseils de Pep”

À lire aussi

Jérémy Doku a beau déjà être l’un des meilleurs dribbleurs d’Europe, son efficacité et sa finition lui font encore défaut. Son compteur avec la Belgique est d’ailleurs toujours bloqué à deux buts (en 16 matchs), alors que son bilan à Rennes n’est “que” de douze buts en plus de nonante apparitions. Ce qui n’est pas sans rappeler le cas d’un autre ailier ultrarapide et explosif, devenu aujourd’hui l’un des meilleurs du monde : Vinicius Jr.

L’exemple de Vinicius

De deux ans l’aîné de Doku, le Brésilien de 23 ans a essuyé le même genre de critiques lors de ses trois premières saisons au Real Madrid : 3 buts en 31 matchs (2018-2019), 5 buts en 38 matchs (2019-2020) puis 6 buts en 49 matchs (2020-2021) pour la dernière saison de Zinédine Zidane sur le banc. Est ensuite arrivé Carlo Ancelotti qui s’est attardé sur ses prises de décision et sa finition.

”Il me donne beaucoup de conseils. Je ne pensais pas que c’était possible de combiner ma vitesse et le fait de jouer calmement. Mais l’entraîneur m’a montré que c’est possible”, a expliqué Vinicius Jr. en mars 2022, avant de clôturer son premier exercice sous Ancelotti avec… 22 buts en 55 matchs, en plus de 20 passes décisives.

guillement "Pep m'a demandé d'être plus direct, de créer plus d'occasions."

Les deux ailiers, à la taille (1,73 m pour Doku ; 1,76 m pour Vinicius) et au profil similaire, peuvent aussi s’inspirer du cas de Raheem Sterling… métamorphosé grâce à Pep Guardiola. Arrivé au même âge que Doku à City, l’ailier anglais d’1,72 m a littéralement explosé dès sa deuxième saison (2017-2018) en marquant à 18 reprises pour 15 passes décisives. Sous Manuel Pellegrini, l’ancien joueur de Liverpool s’était montré beaucoup moins adroit (11 buts).

Très talentueux mais frustrant de par ses nombreuses imprécisions, Sterling s’est lui aussi transformé grâce au coaching. “Pep m’a demandé d’être plus direct, de créer plus d’occasions, confiait l’Anglais à l’époque. Il me donne des conseils sur des petits détails comme le rythme et la position, pour conduire le ballon ou le contrôler d’une certaine manière.”

Même s’il était déjà titulaire contre Fulham juste avant le break international, Jérémy Doku n’avait pas encore reçu le moindre coaching de Pep Guardiola, qui venait de se faire opérer du dos et était remplacé par son adjoint. Mais depuis mercredi, l’ancien Rennais a pu participer à ses premières séances sous la conduite du tacticien catalan. “Jeremy est rapide et avec les conseils de Pep, je pense qu’il va être fantastique”, a lancé son coéquipier Kyle Walker, en marge de l’annonce de sa prolongation de contrat.

Vu le forfait de Jack Grealish, Jérémy Doku devrait être amené à évoluer sur l’aile gauche, son côté favori, ce samedi à West Ham. L’occasion idéale pour déjà mettre en application les premières paroles de Guardiola.