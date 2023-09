Belges à l'étranger: l'AS Monaco, rejoint par Lorient (2-2), reste leader

Monaco partage à Lorient

Alors qu'il menait à la marque, l'AS Monaco a concédé le partage 2-2 à Lorient dans les arrêts de jeu (90e+7) lors de la 5e journée de Ligue 1. Les Assémistes (11 points) conservent néanmoins la première place alors que les Merlus (6 points) occupent la 11e position. Chez les vainqueurs, Eliot Matazo est monté au jeu à la 83e.

Le Moustoir a directement vibré grâce à Aiyegun Tosin, qui a trompé Philipp Köhn venu à sa rencontre (3e, 1-0). Les joueurs du Rocher n'ont pas paniqué et ont dessiné plusieurs combinaisons dans la surface adverse. Après quelques alertes, Aleksandr Golovin a effectué un superbe contrôle sur une passe de Youssouf Fofana avant d'expédier une demi-volée dans la lucarne (17e, 1-1).

À la reprise, Lorient a éprouvé de plus en plus de mal à bloquer les assauts monégasques et sur un centre de Golovin, Folarin Balogun a porté Monaco au commandement d'un tir du gauche dans un angle fermé (69e, 1-2). Comme il n'a pas concrétisé sa supériorité, l'AS Monaco a été sanctionné par Romain Faivre, qui a repris en extension un centre de Souleymane Touré (90e+7, 2-2).