Finalement, c'est un Belge qui a été le héros du jour. En effet, monté au jeu à la place de ce même Martinelli dès la 24e minute de jeu, Leandro Trossard a libéré les siens à la 69e, ouvrant le score du pied gauche après une superbe phase collective.

Il s'agit du premier but cette saison pour le Belge. Et voilà trois points de plus dans la besace des Gunners (0-1).