Dodi Lukebakio offre sa première victoire au FC Séville… mais se fait rappeler à l’ordre (VIDEO)

Monté au jeu à la 61e minute pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, il a fait mouche 10 minutes plus tard, inscrivant l’unique but de la rencontre.

Un but qui n’a pas empêché José Luis Mendilibar, l’entraîneur du club, de rappeler à l’ordre son nouveau joueur : “Lukebakio, comme Sergio Ramos, doivent s’adapter davantage à notre jeu. Ils ont été bons mais nous devons nous adapter les uns aux autres. Dodi doit nous apporter beaucoup plus défensivement. Il n’y a pas de différence entre les attaquants et les défenseurs dans le travail en perte de balle.”

Le message est passé…