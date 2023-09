Mais la prestation du Diable a fait plaisir au coach de l’AS Rome, José Mourinho : “L’équipe doit encore apprendre à mieux jouer avec lui et vice-versa. Mais je vois un Romelu heureux”, a confié le Portugais, “Il doit se sentir aimé et désiré. Il est arrivé et a directement senti que l’équipe avait besoin d’un joueur comme lui. Romelu aime gagner, c’est dans sa nature.”

Si Lukaku a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs, ce n’est pas le plus important selon Mourinho : “Pour lui, cela pourrait l’être, car nous savons comment sont les footballeurs et les attaquants. Ils vivent de leurs buts. Mais au-delà de ça, il apporte de l’expérience à l’équipe. Dès son arrivée, il a tout de suite montré que le groupe était important pour lui. Mais il y a des choses que je n’ai pas appréciées aussi, tant de la part de l’équipe que de la sienne. Nous avons encore besoin de temps pour améliorer certains points.”