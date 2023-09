Loïs Openda a été décisif avec Leipzig. ©AFP or licensors

La semaine passée, on écrivait que pour la première fois de la saison en Bundesliga, le Diable ne s’était pas montré décisif. Ce week-end, Openda a tenu à remettre les points sur les “i”… et de quelle manière !

Après six petites minutes de jeu, le Belge adressait un centre millimétré pour la tête de Xavi Simons, qui ouvrait le score. Le premier assist de l’ancien Lensois depuis son arrivée en Allemagne. Mais ce n’est pas tout puisque quatre minutes plus tard, les rôles s’inversaient et le jeune néerlandais trouvait Openda à l’entrée de la surface. Après un délicieux contrôle et un petit tir placé au sol, le numéro doublait la mise pour (déjà) planter sa troisième rose de la saison.

À lire aussi

Jérémy Doku (Manchester City) : 8,5/10

”Je vais être honnête, je ne m’attendais pas à ce qu’il soit à ce niveau lors de son deuxième match à Man City.” Pep Guardiola n’a pas mâché ses mots après la prestation de Jérémy Doku. Timide lors de son premier match contre Fulham, il a fait ce qu’il fait de mieux contre West Ham : casser des reins. Et Coufal se souviendra encore longtemps de la prestation du Diable rouge.

Intenable, il a d’abord eu un peu peur au moment de perdre le ballon sur une erreur technique pour l’ouverture du score des Hammers. Puis, l’ailier s’est relâché pour inscrire un but qui démontre tous les progrès qu’il a faits ces derniers mois. Parti de la gauche, il a mystifié toute la défense avant de finir son action avec beaucoup de sang-froid.

Au-delà de cela, il a une nouvelle fois bien défendu… tout en jouant plus haut pour provoquer son adversaire. Élu homme du match, il a été le catalyseur de son équipe lors d’une seconde période électrique. “L’entraîneur a dit que lors du premier match, j’étais un peu timide. Maintenant, je ne le suis plus”, a-t-il dit. Ce sont les défenses anglaises et européennes qui peuvent se faire du souci.

Dodi Lukebakio (Séville) : 8/10

Quelle présentation pour Lukebakio à Séville ! Pour ses trente premières minutes avec le club andalou, l’ancien du Hertha n’a pas trouvé meilleure idée que d’inscrire le but de la victoire. Bien placé pour reprendre une tête repoussée par le gardien de Las Palmas, le Diable ne tremblait pas pour inscrire l’unique but de la rencontre moins de dix minutes après sa montée au jeu.

En dehors de cela, l’ancien d’Anderlecht a montré de très belles choses, à l’image d’une magnifique passe en profondeur pour En-Nesyri. Mais il a tout de même été critiqué par son entraîneur pour son manque d'implication défensive. La preuve que José Luis Mendilibar ne lui laissera rien passer...

Timothy Castagne évolue désormais sous les couleurs de Fulham. ©PA Wire

Timothy Castagne (Fulham) : 7,5/10

Pour sa première titularisation, le latéral n’a pas déçu. Aligné sur la gauche, il a multiplié les allers-retours. Avec son expérience internationale, il sera un indéniable atout pour son nouveau club.

Aussi impressionnant derrière que devant, il s’est montré disponible en touchant beaucoup de ballons sans se laisser passer derrière. La preuve ? Il n’a subi aucun dribble dans cette rencontre. Sa vitesse a également fait la différence en contre-attaque. Une vraie bonne prestation.

Leandro Trossard (Arsenal) : 7,5/10

Monté au jeu après la blessure de Martinelli, il s’est enfin montré à son avantage. Pourtant, ses premières minutes ont été très hésitantes. Puis, il s’est totalement relâché en seconde période. Avec un superbe but qui a permis à son club de passer devant alors que les Gunners butaient sur une équipe d’Everton recroquevillée sur elle-même.

En 66 minutes, il a certainement convaincu Mikel Arteta qu’il pouvait aussi commencer et être performant. Il aurait aussi pu avoir l’une ou l’autre passe décisive à son actif. Comme sur ce contre où il a parfaitement lancé Odegaard.

À lire aussi

Olivier Deman (Werder Brême) : 7/10

Quelle entrée en matière pour Deman ! Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, le numéro 2 du Werder est monté à la mi-temps… avant de délivrer sa première passe décisive moins de vingt minutes plus tard.

Trouvé sur la gauche, il adressait un centre millimétré pour la tête de Mitchell Weiser. Mais les débuts n’ont malheureusement pas été idéaux puisque le Werder s’est finalement incliné quatre buts à deux face à Heidenheim.

Romelu Lukaku (AS Roma) : 7/10

Et de un pour Big Rom' ! L’attaquant a marqué son premier but pour son nouveau club lors du carton contre Empoli. Bien lancé en profondeur, il a parfaitement ajusté le gardien lors de son face-à-face. Excepté ce but qui va lancer sa saison, on n’est pas encore sur du tout grand Lukaku. Il doit encore parfaire sa condition et il aura besoin de quelques rencontres pour être au top.

Mais cela reste prometteur. Dos au but, il est une certitude et son physique de buffle lui permet de faire des différences. On a surtout hâte de le voir en action lorsqu’il aura beaucoup de carburant dans les jambes pour manger un peu plus ces espaces dont il raffole tant. Autre point positif : son entente avec Dybala peut faire saliver les supporters.

Sorti à la 82e, juste après son but, sous les acclamations du Stadio Olimpico.

Johan Bakayoko (PSV) : 6,5/10

Virevoltant sur son côté droit, le Diable ne s’est cependant pas montré décisif lors de la large victoire des siens face à Nec Nimègue (4-0).

S’il n’est pas directement impliqué dans les buts, l’ailier a tenté sa chance à plusieurs reprises et continue à accumuler de la confiance du côté d’Eindhoven. La preuve ? Il vient de disputer les nonante minutes pour la première fois de la saison en championnat.

Yannick Carrasco (Al-Shabab) : 6,5/10

Le Diable n’a pas tardé à s’acclimater à son nouvel environnement ! Nouveau club, nouveau championnat, nouveau continent ? Aucun souci pour Carrasco, qui a délivré l’assist de l’unique but de la rencontre, en début de deuxième période.

Al-Shabab signe ainsi son premier succès de la saison. De son côté, le Belge a disputé l’ensemble de la rencontre.

Arthur Theate (Rennes) : 6/10

Rencontre bizarre pour le Liégeois. Sur les deux buts encaissés, il n’est pas directement en faute. Même s’il est trop attentiste et statique. Pour le reste, il a été plutôt bon. Surtout dans ses transmissions où il n’a manqué aucune relance ou presque.

Alors qu’il a signé un nouveau contrat cette semaine, il a rarement été pris à défaut dans cette rencontre.

Matz Sels (Strasbourg) : 5,5/10

Le capitaine ne peut absolument rien sur les buts encaissés. Fusillé sur la frappe de Kahzri, il perd son duel face à Nordin. Le reste ? Le néant ou presque. Il a arrêté quelques ballons mais rien de très chaud. La rencontre frustrante par excellence.

Amadou Onana a souffert face à l'entrejeu d'Arsenal. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Amadou Onana (Everton) : 5/10

Titulaire, comme toujours, il s’est beaucoup battu dans le cœur du jeu. Mais comme toute son équipe, il a passé beaucoup plus de temps à défendre qu’à attaquer. Ce qu’il fait plutôt bien avec beaucoup de combativité. Mais il n'a jamais vraiment été capable de mettre le pied sur le ballon pour offrir une bouffée d'air aux Toffees, qui en avaient besoin.

Koen Casteels (Wolfsburg) : 5/10

De retour à Wolfsburg après ses deux matches dans la peau d’un titulaire avec les Diables rouges, Casteels n’a pas eu beaucoup de travail. Il a cependant dû s’incliner sur une tête à bout portant de Robin Gosens. Mais l’essentiel est ailleurs puisque les Loups l’ont emporté 2-1 et ont enchaîné une troisième victoire en quatre matches.

Charles De Ketelaere (Atalanta) : 4,5/10

C’était le CDK version Milan. Pourtant, il était plus ou moins bien entré dans sa rencontre. Avec Lookman, il a essayé de mettre le feu. Ce qui a fonctionné puisque la DEA a ouvert le score dans cette rencontre.

Puis, il s’est éteint. Au point de se demander s’il était encore sur le terrain entre l’ouverture du score et son remplacement avant l’heure de jeu. Voilà ce qu’il va devoir améliorer : sa régularité.

Ils n’ont pas beaucoup joué

Moins flamboyant avec les Diables, Wout Faes (Leicester) est resté sur le banc durant toute la rencontre contre Southampton. Comme d’habitude depuis le début de saison, Youri Tielemans (Aston Villa) n’était pas titulaire. Certes, il a joué un peu plus d’une demi-heure, mais sa situation est forcément inquiétante. Même si sa montée au jeu était plutôt bonne dans un moment où son équipe avait besoin de conserver le ballon. Ce qu’il est parvenu à faire avec brio.

Il n’a pas joué

Pour la troisième fois consécutive, Michy Batshuayi n’a pas décollé du banc avec Fenerbahçe.

Il doit encore jouer

Orel Mangala (Nottingham Forest) doit encore affronter Al-Dakhil (Burnley) ce lundi soir.

Ils sont blessés

Indisponible depuis plusieurs semaines, Thomas Meunier (Dortmund) n’a pas encore joué cette saison alors que Kevin De Bruyne (Manchester City) et Thibaut Courtois (Real Madrid) ne rejoueront pas en 2023.