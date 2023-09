Divorce acté entre Lukaku et l’agence de Jay-Z : qui va désormais le représenter ?

Son profil a été retiré du site internet de Roc Nation et la mention de l’agence n’apparaît plus sur ses réseaux sociaux. Pas de doute possible : Romelu Lukaku et l’agence américaine ont décidé de se séparer. La faute plus que probablement à la longue et compliquée saga autour de son transfert cet été. Et notamment au flirt avec la Juventus dans le dos de l’Inter, ce que n’aurait pas apprécié Roc Nation, qui avait pourtant fait de Lukaku l’un de ses ambassadeurs.