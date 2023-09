Charles De Ketelaere à nouveau d’attaque : “J’ai bien aimé jouer avant-centre”

C’est grâce à sa belle élévation pour sa reprise de la tête que l’ancien Brugeois a permis à l’Atalanta de dominer le Rakow Czestochowa en ouverture de l’Europa League. “Je me sens bien et je veux en faire plus, a commenté au micro de Sky Sport celui qui a passé toute la deuxième période dans un vrai rôle d’attaquant. J’ai bien aimé. J’ai commencé à droite et en seconde période, je suis passé attaquant : je peux jouer les trois rôles en attaque.”

Sauf que celui-ci a semblé mieux lui convenir. En Italie, on explique même déjà son échec au Milan AC par un “malentendu tactique résolu par Gasperini”. Il est vrai que le Belge possède pas mal de gestes de vrai avant-centre. “C’est un excellent joueur et une belle personne. Il a deux bons pieds. Droit ou gauche, c’est pareil pour lui et il est prêt dans sa tête aussi”, confirme son coéquipier néerlandais Teun Koopmeiners.

guillement "On disait qu'il n'avait pas beaucoup de caractère, mais il en a"

Avec les blessures de Gianluca Scamacca et d’El Bilal Tourè, tous deux touchés aux ischios, De Ketelaere apparaît comme une belle alternative à Luis Muriel comme attaquant de pointe. Gian Piero Gasperini le compare d’ailleurs déjà à Josip Ilicic, milieu offensif de formation qui dépannait régulièrement devant durant ses cinq années (2017-2022) au club.

”C’est vrai, il y a une ressemblance avec Josip, a admis l’entraîneur de la Dea. Mais Charles est encore un jeune joueur de 22 ans, il a une grande marge de progression. On disait qu’il n’avait pas beaucoup de caractère, mais il en a. Il a de la personnalité. Il a un physique aussi particulier, puisqu’il est très grand et athlétique. Il a tous les atouts pour être décisif.”

Même si la saison est encore longue, l’ancien Milanais a en tout cas déjà marqué de sérieux points auprès des dirigeants de son nouveau club qui devront décider de lever – ou non – l’option d’achat de son prêt en fin de saison. “Il s’est présenté comme un grand professionnel, il parle italien et est très intelligent. Il a de grandes qualités, nous l’avions suivi mais nous n’avons pas pu les acheter et maintenant nous sommes très heureux qu’il fasse partie de ce projet”, s’est réjoui à Sky Sport le directeur général Luca Percassi.