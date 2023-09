Quatre jours après sa victoire en Ligue des Champions face aux Young Boys, le RB Leipzig a surfé sur la vague du succès en s'imposant à Mönchenglabach (0-1) à l'occasion de la cinquième journée de Bundesliga. Au classement, le RasenBallsport repasse provisoirement troisième alors que Glabach, toujours en quête d'une victoire, se retrouve 15e.

Après une première mi-temps largement à l'avantage du Borussia, le cours du jeu s'est inversé en deuxième période. Le duo d'attaque composé de Loïs Openda et Benjamin Sesko n'aura pas réussi à faire trembler les filets de Gladbach. Tous les deux ont été remplacés à la 70e respectivement par Yussuf Poulsen et Timo Werner. C'est ce dernier qui a finalement marqué le but de la victoire pour son équipe (75e).

Dans le même temps, Dortmund a remporté le choc face à Wolfsburg et ses Belges (1-0) grâce à un but signé Marco Reus (68e). De quoi permettre au Borussia de remonter provisoirement à la cinquième place alors que les Loups sont septièmes. Koen Casteels était dans les cages de Wolfsburg et si Aster Vranckx a obtenu quelques minutes de jeu, Sebastiaan Bornauw, lui, est resté sur le banc.

Grâce à un doublé de Demirovic, Augsbourg a battu Mayence à domicile (2-1). Titulaire, Arne Engels a malheureusement quitté le terrain prématurément après avoir écopé d'un carton rouge pour une faute à l'heure de jeu (62e). Augsbourg prend la 11e place alors que Mayence reste lanterne rouge (18e).

ITALIE :

Enfin, en Italie, l'AC Milan a décroché une courte victoire face au Hellas Vérone de Cyril Ngonge (1-0) lors de la cinquième journée de Serie A. Trois points qui placent les Rossoneri à une provisoire deuxième place au classement alors que Vérone reste neuvième navec 7 points.

ANGLETERRE :

Manchester City s'est facilement imposé lors de la réception de Nottingham Forest (2-0) à l'occasion de la sixième journée de Premier League samedi après-midi. Une sixième victoire en autant de rencontres pour les Cityzens qui dominent le classement alors que Forest recule au dixième rang.

Titulaire pour la troisième fois consécutive, Jérémy Doku faisait encore des étincelles sur le terrain. Le Diable Rouge était à la base de l'action qui amenait le premier but des champions d'Angleterre des pieds de Phil Foden (7e) avant qu'Erling Haaland ne porte la marque à 2-0 sept minutes plus tard (14e). Les Skyblues se retrouvaient cependant à dix dès la reprise de la deuxième mi-temps après l'exclusion de Rodri qui s'en est pris physiquement à un adversaire (46e).

À noter que du côté de Nottingham Forest, Orel Mangala a disputé toute la rencontre et que Divock Origi, remplaçant, est monté au jeu à un quart d'heure du terme (75e).

Dans les autres rencontres de l'après-midi, Luton Town, avec Sambi Lokonga, a arraché un partage face à une équipe de Wolverhampton réduite à dix (1-1). Il s'agit du premier point de la saison pour le promu de Championship qui reste cependant lanterne rouge. Fulham et Timothy Castagne n'ont pu faire mieux qu'un match nul lors de leur déplacement à Crystal Palace (0-0) et restent neuvièmes au classement.

ESPAGNE :

Enfin, en Espagne, Séville et ses Belges ont pris un point à Osasuna (0-0) dans le cadre de la cinquième journée de Liga. Ce résultat permet aux Sevillistas de remonter à la 16e place. Dodi Lukebakio a disputé l'intégralité de la rencontre alors qu'Adnan Januzaj est resté sur le banc.