Diables rouges : Kevin De Bruyne s’est fixé un objectif pour son retour au premier plan

Kevin De Bruyne est toujours sur le flanc depuis la première journée de championnat. Après 23 minutes contre Burnley, il s’était écroulé à cause d’une blessure musculaire. Résultat des courses : son absence a été estimée à quatre mois après son opération aux ischio-jambiers. Une information qui avait fait beaucoup de mal au maître à jouer de Pep Guardiola et Domenico Tedesco. “Les nouvelles après le match contre Burnley ont été un coup dur pour moi physiquement et mentalement. Maintenant que l’opération est terminée, je suis prêt à soigner mon corps et à reprendre le travail bientôt. Merci à tous pour le soutien”, avait-il déclaré sur les réseaux sociaux.