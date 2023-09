Charles De Ketelaere retrouve son vrai niveau depuis qu'il est à l'Atalanta Bergame. ©IMAGO\/Nicolas Morassutti\/IPA Sport \/ i

Une nouvelle (très) belle prestation pour CDK ! Aligné comme électron libre, il s’est beaucoup déplacé et a été constamment recherché par ses coéquipiers. C’est d’ailleurs lui qui a une première occasion quatre étoiles où il fait tout tout seul avec un petit pont avant de tenter sa chance. Une action qui rappelle qu'il a de la magie dans les pieds.

Il s'est également vu refuser un but logiquement, avant de se montrer décisif grâce à une offrande pour Lookman sur l’ouverture du score. Il a ensuite été remplacé à la 67e minute alors que le score de 2-0 était acquis. CDK monte en puissance !

Yannick Carrasco (Al-Shabab) : 8/10

L’Arabie saoudite semble pour l’instant bien réussir à l’ancien joueur de l’Atlético Madrid. Une semaine après avoir inscrit son premier but, le Diable a de nouveau été décisif au premier tour de la Coupe face à une équipe de deuxième division. Malmené, Al-Shabab s’en est remis à un doublé de sa star : d’abord grâce à une belle frappe près de la lucarne (33e) puis sur un superbe coup franc au bout des prolongations (118e).

Romelu Lukaku (AS Roma) : 7,5/10

Big Rom enchaîne ! Pourtant, il n’a pas eu la vie facile durant cette rencontre face au Torino. Buongiorno l’a notamment assez bien muselé pendant une bonne partie de la rencontre. Mais l'attaquant arrive toujours à ses fins. Trouvé dans la surface à la 68e, il s’est retourné et ne s’est pas posé de question en envoyant une frappe du gauche dans le but. Son troisième déjà depuis son arrivée en fin de mercato. Pas suffisant, malheureusement, pour offrir la victoire aux siens qui ont vu le Torino égaliser en fin de match.

Pour le reste, il a été bon et aurait même pu marquer un goal magnifique après huit minutes. Bien lancé par Dybala, avec qui son entente va s’améliorer au fil des rencontres, il a tenté une volée en pleine foulée qui a terminé sa course à quelques centimètres du petit filet. Au-delà de cela, il a bien joué dos au but et a tenté de peser sur la défense avec des déplacements dans les espaces. Pas encore le meilleur Lukaku, mais on s’en rapproche.

Wout Faes (Leicester City) : 7,5/10

Décevant avec les Diables, l'ex-Anderlechtois était de retour sur le terrain après son absence de la semaine dernière. Et il a fait une entrée très remarquée. Aussi bien défensivement qu’offensivement. Notamment grâce à des diagonales magnifiques pour Mavididi. Ou sa belle sortie de balle sur l’action du penalty, seul but de la rencontre. Derrière, il n’a jamais été pris à défaut… excepté une fois où il a pris sa biscotte habituelle. Une très belle partie.

Koen Casteels (Wolfsburg) : 7/10

Casteels ne pouvait rien faire sur le but de Reus. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Sur la pelouse de Dortmund, le gardien n’a pas su éviter la défaite des siens, battu par une frappe croisée de Reus dans le petit rectangle (68e). Pourtant, Casteels avait réussi à retarder l’échéance en réalisant notamment une superbe détente sur coup franc (5e) et une autre sur une frappe de Brandt dans le grand rectangle (68e). Le portier des Diables enchaîne une quatrième rencontre sans clean sheet.

Timothy Castagne (Fulham) : 7/10

Titularisé à gauche lors de son premier match, il a cette fois démarré sur son côté droit préférentiel. Et il n’a pas déçu. S’il s’était surtout contenté de défendre contre Luton, il a cette fois joué beaucoup plus haut. Il aurait notamment pu terminer avec une belle passe décisive si Willian s’était montré plus efficace sur l’un de ses centres.

Jamais pris à défaut, il a aussi bien réalisé son travail défensif. Son début d’aventure chez les Cottagers est vraiment prometteur et il semble qu’il va encore grandir dans cette équipe.

Olivier Deman (Werder Brême) : 7/10

Deman s'adapte bien à la Bundesliga. ©(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Troisième rencontre de Bundesliga et déjà une première titularisation pour l’ancien joueur du Cercle. Celui-ci a d’ailleurs très bien répondu aux attentes avec un placement souvent juste. En première mi-temps, il a d’abord sauvé un ballon à même la ligne même si cela n’a finalement rien changé puisque Cologne a marqué dans la foulée (31e). Avant la pause, il a aussi prouvé qu’il avait une belle frappe en envoyant une demi-volée dans la bonne direction (42e). Malheureusement pour lui, le gardien adverse s’est bien détendu.

En seconde mi-temps, son autre frappe était également contrée (48e). Avec 79 % de passes réussies, il a aussi été globalement précis même si son seul centre a été contré. De bon augure pour la suite.

Ameen Al-Dakhil (Burnley) : 7/10

Certes, son équipe n’a toujours pas gagné de rencontre depuis le début de la saison. Et elle a aussi perdu ce week-end face à United. Mais le défenseur n’a pas à rougir de sa prestation. D’autant plus qu’il avait un client à 85 millions d’euros devant lui avec Hojlund. Bonne nouvelle : il a très bien tenu le choc face au Danois. S’il n’a pas toujours pris le dessus, il a réussi à frustrer l’attaquant comme sur cette bonne intervention à l’heure de jeu.

Il a aussi bien contenu Rashford lorsque le numéro 10 est venu dans sa zone. En revanche, il ne peut rien sur le superbe but de Bruno Fernandes. Une prestation très solide, donc, malgré la situation délicate à Turf Moor.

Jérémy Doku (Manchester City) : 6.5/10

Le Diable rouge enchaîne. S’il n’était pas titulaire en Ligue des champions cette semaine, il était bien présent au coup d’envoi contre Nottingham Forest. Et il n’a pas tardé à se montrer puisqu’il était à la base de l’ouverture du score où son dribble côté gauche a permis de créer le premier décalage.

Sur certaines séquences, il est parvenu à mettre le feu grâce à son accélération supersonique. Même s’il n’a finalement pas créé beaucoup d’occasions franches. Cependant, il est parvenu à faire vivre le ballon avec beaucoup d’énergie. Malheureusement, il a été le premier joueur à être sacrifié après l'exclusion de Rodri à la 51e.

Amadou Onana (Everton) : 6.5/10

Une nouvelle fois, il a fait parler sa puissance dans le cœur du jeu. Notamment en gagnant la bagarre du milieu de terrain avec 12 de ses 15 duels remportés. Toujours dur à l’effort et enthousiaste pour casser les attaques adverses, il a aussi réalisé quelques tacles dont il a le secret pour mettre de l’impact physique. En revanche, il ne s’est pas montré très précieux offensivement et a fait des choix simples.

Loïs Openda (Leipzig) : 6/10

Loïs Openda enchaîne les matches à Leipzig.

Pour la deuxième fois cette saison en championnat, l’attaquant n’a pas été décisif. En septante minutes sur le terrain, le nouveau venu de Leipzig n’a tenté sa chance qu’à une reprise sur un beau tir croisé après un appel de balle intelligent dans une position depuis laquelle il était pratiquement impossible de marquer. En dehors de ça, il a manqué de précision en ne réussissant que 44 % de ses passes et en ratant ses quatre centres. Brouillon.

Dodi Lukebakio (Séville) : 6/10

Monté en cours de match en Ligue des champions, l’ailier retrouvait une place de titulaire sur la pelouse d’Osasuna. Contrairement à la semaine dernière où il avait offert la victoire à son équipe, le Diable a cruellement manqué de réussite. S’il ne s’est pas caché et qu’il a fait mal avec ses dribbles (ndlr : 5 dribbles sur 6 étaient réussis), il a manqué de précision dans le dernier geste. Sur quatre centres, seul un était réussi et ses trois frappes n'étaient pas dangereuses, que ce soit sa tête (68e), sa frappe enroulée (72e) ou son coup franc (76e).

Matz Sels (Strasbourg) : 6/10

Journée tranquille pour le portier qui n’a pratiquement rien eu à faire lors de la victoire face à Metz (0-1). Il n’a touché qu’une seule fois le ballon des mains ce qui en dit long sur son après-midi.

Orel Mangala (Nottingham Forest) : 5,5/10

Dès qu’il est apte, le milieu défensif est forcément titulaire. Et face à City, il n’y a pas de secret : il sait qu’il va passer sa rencontre à défendre. Il a beaucoup donné même s’il a été dépassé à plusieurs reprises. En seconde période, l’exclusion de Rodri lui a offert un peu plus de latitude, notamment sur le plan offensif. Mais sans être trop présent non plus dans les rares attaques de son équipe qui n’est pas parvenue à faire douter l’ogre citizen. A également écopé d'une carte jaune.

Mike Trésor (Burnley) : 5,5/10

Monté après 20 minutes de jeu, il ne s’est pas créé beaucoup d’occasions. Même s’il s’est montré disponible pour ses coéquipiers et qu’il a distribué une passe clé pendant la rencontre. Il devrait bientôt être en mesure de commencer une rencontre pour montrer ce dont il est capable.

Arthur Theate (Rennes) : 5,5/10

Collectivement, Rennes n’avance plus avec ce cinquième match nul consécutif contre Montpellier. Mais le défenseur continue de se montrer conséquent et régulier. Même si, à plusieurs reprises, il aurait pu être mis à la faute. Notamment sur la barre transversale de Kahzri où il n’est pas exempt de tout reproche ou la seule occasion de la première mi-temps. Pour le reste, il a été irréprochable et pas trop mis à contribution.

Ils n’ont pas beaucoup joué

Absent des deux dernières rencontres des Loups, Aster Vranckx (Wolfsbourg) a cette fois eu droit à douze minutes. Pour la première fois cette saison, Johan Bakayoko (PSV) n’était pas titulaire et a dû se contenter d’un gros quart d’heure de jeu. La victoire étant déjà acquise pour le PSV, le Diable rouge n’a pas vraiment eu l’occasion de se mettre en évidence. De son côté, Michy Batshuayi (Fenerbahce) a bien compris qu’il devrait se contenter de miettes en championnat et se montrer sur la scène européenne. Ce week-end, après trois rencontres sans monter au jeu, Batsman a eu droit à douze minutes sur le terrain. Monté pour les dix dernières minutes de la rencontre face à Chelsea, Youri Tielemans connaît une situation préoccupante. Tout comme Leander Dendoncker qui est monté dans les arrêts de jeu.

Il n’a pas joué

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg) qui est resté sur le banc toute la rencontre et n’a joué qu’une petite minute depuis le début de la saison.

Ils sont blessés

Indisponible depuis plusieurs semaines, Thomas Meunier (Dortmund) n’a pas encore joué cette saison alors que Kevin De Bruyne (Manchester City) et Thibaut Courtois (Real Madrid) ne rejoueront pas en 2023.

Blessé pour le derby du nord de Londres, Leandro Trossard a été stoppé dans son élan après avoir marqué le seul but de la victoire à Everton et sa première réalisation de sa carrière en Champions League.