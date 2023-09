Le nouveau centenaire de 30 ans s’est en tout cas donné les moyens d’y arriver, en débordant d’énergie et en pesant énormément sur la défense du Torino durant 90 minutes. D’abord très altruiste avec plusieurs centres dangereux, Big Rom a finalement trouvé l’ouverture à vingt minutes du terme (68e : 0-1) via un contrôle dos au but devant le petit rectangle et une frappe en se retournant.

Même si l’égalisation de Duvan Zapata (86e) a gâché sa fête, Lukaku peut se targuer de désormais porter son total à 59 réalisations en Serie A (et 18 assists) . Soit deux pour la Roma et 57 avec l’Inter Milan.

Mieux que Zlatan, Higuain ou Dzeko

Les statistiques du Diable rouge sont belles. Surtout dans un championnat réputé pour sa rigueur défensive. Il n’a d’ailleurs rien à envier aux autres meilleurs buteurs du championnat. Le Belge est même en avance sur les statististiques des principaux attaquants à avoir dépassé la barre des 100 matchs en Serie A ces dernières années.

Alors que Lukaku tourne avec une moyenne de 0,59 but/match, ses anciens coéquipiers Lautaro Martinez (0,47) et Edin Dzeko (0,40) sont par exemple derrière. Gonzalo Higuain (0,56), Zlatan Ibrahimovic (0,55), Mauro Icardi (0,55), Dusan Vlahovic (0,45), Alvaro Morata (0,27), Domenico Berardi (0,38), son adversaire du soir Duvan Zapata (0,39) ou son nouveau coéquipier romain Andrea Belotti (0,35) sont aussi derrière. Seul Ciro Immobile (0,60) rivalise avec Lukaku. Pour le moment…

La suite ? Un match à la Genoa jeudi puis contre Frosinone dimanche.