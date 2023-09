Stratosphérique : Dodi Lukebakio inscrit un but sublime après un solo magnifique ! (VIDEO)

Celle-là, elle est certainement un peu pour Domenico Tedesco ! Pas titulaire contre l'Azerbaidjan et l'Estonie, Dodi Lukebakio a choisi de tout mettre de son côté pour que cela n'arrive plus. Alors qu’il avait inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs il y a plus d’une semaine, Dodi Lukebakio a remis ça. Et avec la manière !