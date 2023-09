Eden Hazard n’est pas le seul Belge sans club : quinze anciens internationaux sont aussi concernés

Eden Hazard n’est toutefois pas le seul Belge dans cette situation. Ni le seul ancien international. Certains ont aussi refusé des offres, tandis que d’autres n’en ont tout simplement pas reçu. Petit tour d’horizon de ces ex-Diables rouges, ex-Diablotins ou anciens des sélections de jeunes – connus et moins connus – désormais “au chômage”.

Trois ex-Diables rouges

Radja Nainggolan est le plus connu de la liste. “Si je suis toujours sans club, c’est une question d’âge et d’argent. J’attends la bonne proposition”, assurait-il début septembre dans un entretien avec ReteSport. Après une fin de saison moyenne avec la SPAL en Serie B, le Ninja se verrait bien encore relever un (ultime ?) défi à 35 ans. “Je peux encore donner beaucoup de choses à des clubs malgré mon âge. Je n’ai aucune raison de penser l’inverse.” En attendant, l’ancien Diable rouge (30 sélections) s’est mis au padel de manière assez intensive avec d’anciens coéquipiers comme Daniele De Rossi ou Daniele Conti.

Il aurait également pu réaliser une grande carrière en Italie. Luis Pedro Cavanda (2 sélections) se dirigeait en tout cas vers un bien meilleur destin, après ses débuts à la Lazio en 2010. Ses passages à Trabzonspor puis Galatasaray étaient également encourageants. C’est d’ailleurs lors de sa première saison en Turquie que l’arrière droit a convaincu Marc Wilmots de le convoquer chez les Diables. Mais la suite s’est avérée beaucoup plus compliquée. Et malgré sa tentative de se relancer depuis le Standard (2018-2020), Cavanda s’est retrouvé sans club à la fin de la saison 2019-2020. Ce n’est qu’en 2022 que le Neuchâtel Xamax lui a proposé un contrat, sauf que son passage en Suisse s’est résumé à six apparitions, à cause de différents pépins physiques. À 32 ans, il cherche désormais un autre défi.

Yassine El Ghanassy (33 ans) n’a également goûté qu’à deux reprises aux Diables rouges, en 2011. Douze ans plus tard et après avoir connu un parcours tumultueux – 9 clubs (avec des passages en Norvège, en Hongrie, en Grèce, aux Émirats arabe unis ou en Arabie saoudite) et quelques condamnations pour excès de vitesse – , le natif de La Louvière se retrouve sans contrat. Et c’est le cas depuis juillet 2022 et son départ de Zakynthos.

Quatre ex-Diablotins

Le parcours de Charly Musonda Jr (26 ans) n’a pas non plus été simple. Surtout à cause de sa grave blessure subie en 2018 qui a amputé sa carrière de près de quatre années. L’ancien joueur de Chelsea pensait se relancer pour la saison 2022-2023 à Levante (D2 espagnole), mais son contrat a finalement été rompu il y a un mois.

Autre ancien grand espoir : Andy Kawaya (27 ans). L’ancien attaquant d’Anderlecht s’est aussi tourné vers l’Espagne ces dernières saisons. Il n’est toutefois jamais parvenu à s’y imposer, tant en D2 qu’en D3. Libéré par le Cultural Leonesa en juin dernier, il cherche désormais une autre opportunité.

Deux autres anciens Espoirs belges – tous deux passés par le Standard – sont aujourd’hui au chômage : Danilo (33 ans), l’un des deux fils de Wamberto qui n’a plus de club depuis l’été 2022, et Joachim Van Damme (32 ans), prêté par le Standard la saison dernière à Beveren (D2). Il n’aura joué que quatre matchs sous la vareuse du Standard.

Huit autres ex-internationaux

Grande promesse partie poursuivre sa formation à Manchester United (2015-2018), Indy Boonen (24 ans) a passé cinq saisons correctes à Ostende (75 matchs), mais sa fragilité ne lui a pas permis d’exploser. L’ancien international U19 n’a pas été prolongé à la fin de la saison dernière. François Marquet (28 ans, ex-Standard, Mouscron et Waasland) et Enes Saglik (32 ans, ex-Charleroi et Mouscron) ont aussi été libérés cet été par leur club respectif, le FC Craiova et Adanaspor. Même sort pour Maecky Ngombo (28 ans), lui aussi passé par les U19 belges, libéré par Messina (D3 italienne).

Les quatre derniers se sont arrêtés à l’étape des U18 ou U17 belges et n’ont pas pu confirmer les attentes placées en eux : Adrien Bongiovanni (24 ans, ex-Monaco, Cercle, S16 et Charleroi B), Emmanuel Matuta (21, ex-PSV et Groningen), Ayrton Mboko (25, ex-Standard, Union SG, Beerschot) et Chris Kalulika (21, ex-Anderlecht, Helmond Sport). Et malgré leur jeune âge, leur carrière a été récemment mise à l’arrêt. La faute à des choix des joueurs eux-mêmes, à des performances en deçà des attentes ou à divers autres problèmes. Ils espèrent désormais tous retrouver un employeur.