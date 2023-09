Même en D2, Wout Faes ne peut éviter son pire cauchemar

Cela reste à ce jour le seul et unique doublé de sa carrière. Sauf que ce soir du 30 décembre 2022 à Liverpool, c’est dans son propre but que Wout Faes a poussé le ballon à deux reprises (défaite 2-1). Le tout, en l’espace de sept minutes : une déviation malheureuse d’un centre de Trent Alexander-Arnold, puis un tir de Darwin Nunez entré dans les filets via le poteau et le genou de Faes.