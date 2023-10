L'Atalanta Bergame et la Juventus de Turin se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0), dimanche lors de la 7e journée de Serie A, au Gewiss Stadium de Bergame. Les deux équipes restent au coude à coude au classement.

La Juve, privée de ses deux attaquants Dusan Vlahovic et Arkadiusz Milik, n'a pas apporté de danger sur le but de Juan Musso. L'Atalanta aurait même pu prendre les trois points, l'attaquant colombien Luis Muriel touchant la transversale sur coup-franc (74e). Charles De Ketelaere, titulaire à la pointe de l'attaque bergamasque, a joué 82 minutes avant d'être remplacé par Mario Pasalic.

Au classement, la Juve et l'Atalante sont respectivement 4e avec 14 points et 5e avec 13 points. Les deux clubs de Milan dominent le classement avec 18 points chacun.

ALLEMAGNE

Darmstadt a très vite pris de l'avance dans cette rencontre avec Matthias Bader (5e) et Tim Skarke (25e) en première période, puis avec Marvin Mehlem (50e) et Tobias Kempe (62e) au retour des vestiaires.

Olivier Deman, arrivé cet été en Allemagne, a réduit l'écart et inscrit son premier but en championnat (70e). Milos Veljkovic a ensuite inscrit un deuxième but pour Brême (79e), pour l'honneur. Deman a reçu un carton jaune (90e+3) mais a joué tout le match, ce qui n'a pas été le cas de Senne Lynen. L'ancien de l'Union a été averti à la demi-heure de jeu et a été remplacé à la pause. Le Werder est 12e avec six points pris en autant de matches.

Aux Pays-Bas, deux Belges étaient alignés pour la victoire de l'Excelsior lors du derby de Rotterdam face au Sparta (2-1). Cisse Sandra au milieu et Siebe Horemans à droite de la défense ont disputé les 90 minutes d'un match où le Sparta avait pourtant ouvert le score (59e) via Jonathan de Guzman. Arthur Zagre (73e) a égalisé et Troy Parrott (90e+3) a donné l'avantage sur le fil aux siens.

Au classement, cette victoire permet à l'Excelsior de doubler son voisin et de prendre la 5e place avec 12 points, un de plus que le Sparta.

ROYAUME-UNI

Après le but d'ouverture de Brian White, Benteke a égalisé à la 11e minute de jeu, profitant d'une mauvaise relance de la défense. Il porte son compteur à 14 buts cette saison. Ryan Gauld a redonné l'avantage à Vancouver sur penalty (57e) et Mateusz Klich (62e) a fixé le score à 2-2.

Privés de Dante Vanzeir, blessé au dos, les New York Red Bulls ont perdu 0-1 contre Chicago.

Charlotte, avec Brecht Dejaegere aligné pendant 65 minutes, s'est incliné 2-1 face à New England Revolution.

Kansas City, avec Logan Ndenbe, a été battu 4-1 par St Louis City.

DC United (37 points) occupe la 10e place de la conférence Est, les New York Red Bulls (34 points) sont 12es et Charlotte (33 points) 14e.

A l'Ouest, Kansas (38 points) occupe la 10e place. Le top-9 de chaque conférence disputera les playoffs.