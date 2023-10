Lois Openda s'est monté efficace face au Bayern Munich. ©AFP or licensors

Un but de prestige ! Voilà comment on pourrait résumer la soirée du Diable. Titulaire en attaque pour affronter le Bayern Munich, l’ancien Lensois n’a mis que vingt petites minutes à ouvrir le score. Trouvé dans la profondeur, Openda prenait de vitesse la défense bavaroise avant d’ajuster Ulreich sur une frappe quelque peu déviée. Son quatrième but (déjà) en six rencontres. Le tout, dans un nouveau club et un nouveau championnat. Mieux, le Diable ajoutait un assist (quelque peu chanceux, certes…) six petites minutes plus tard.

Mais la soirée n’a pourtant pas été parfaite… Alors que Leipzig menait deux buts à rien à la pause, Kane et Sané égalisaient en seconde période pour arracher un point.

Wout Faes (Leicester City) : 8/10

Lors de certaines rencontres, on se demande bien ce qu’il fait dans cette division. Son match face à Blackburn faisait partie de l’une d’entre elles. Il a parfaitement lancé son match en plaçant une tête imparable à la 4e minute. Et il ne peut absolument rien sur la grossière erreur de son gardien lors de l’égalisation. Au-delà de son but, le second depuis qu’il a rejoint les Foxes l’an dernier, il a très bien défendu en se montrant intraitable tout en gardant une certaine aisance technique. Une vraie bonne rencontre donc.

Romelu Lukaku (AS Roma) : 7,5/10

Un but à la Lukaku. Trouvé par Dybala, l’attaquant a crocheté son opposant du droit avant de fusiller le gardien de Frosinone du gauche. Un classique alliant technique et puissance pour ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, il a une nouvelle fois tenté sa chance mais le portier est parvenu à sortir le ballon.

Pour le reste, il a été bon dans la conservation du ballon. Et son entente technique avec Dybala s’améliore de jour en jour. L’Argentin cherche constamment Big Rom' et cela fait des étincelles. Un peu plus effacé en seconde période où il ne s’est pas procuré de grosses possibilités.

Arthur Theate (Rennes) : 7/10

Le patron de la défense bretonne a fait le job. Impassable, il s’est montré beaucoup plus solide que son coéquipier Omari, coupable sur le goal encaissé. Il a gagné la très grande majorité de ses duels et n’a pas du tout été inquiété.

Johan Bakayoko (PSV) : 7/10

De retour dans le onze de base après deux rencontres consécutives sur le banc, le Diable n’a mis que onze minutes à se montrer décisif. Décalé sur la droite, il trouvait un certain Noa Lang en retrait. L’ancien brugeois ouvrait le score d’une belle frappe à distance.

Il aurait pu offrir un nouvel assist un quart d’heure plus tard sur un excellent centre, mais le portier de Volendam repoussait la tête de de Jong. Il aurait également pu inscrire son premier but de la saison en seconde période mais le gardien se montrait une nouvelle fois décisif. Le club d’Eindhoven l’a finalement emporté trois buts à un et continue son sans-faute avec sept victoires en autant de rencontres.

Olivier Deman (Werder Brême) : 7/10

Premier but en Bundesliga pour l’ancien du Cercle Bruges ! Mais malheureusement, sa reprise de la tête imparable à la 70e n’aura pas la meilleure des saveurs puisqu’elle permettait simplement à son équipe de limiter les dégâts en passant de 4-0 à 4-1. Le Werder s’est finalement incliné quatre buts à deux face à Darmstadt.

Autre point positif pour Deman ? Il a disputé les nonante minutes pour la première fois depuis son arrivée en Bundesliga.

Koen Casteels (Wolfsburg) : 6,5/10

Deuxième clean sheet de la saison pour l’actuel gardien titulaire des Diables ! Et le Belge a été important lors de la victoire deux buts à rien des Loups face à Francfort. D’abord sur un double arrêt à la 21e, et ensuite sur une frappe bien repoussée en début de seconde période.

Wolfsburg réalise un bon début de saison avec quatre victoires en six matches. Et le club allemand le doit en partie à son dernier rempart…

Matz Sels (Strasbourg) : 6,5/10

Le portier a fait son match. Il ne peut pas faire grand-chose sur le but de Wahi, même si sa main aurait pu être plus ferme. Ensuite, il a sauvé les meubles à plusieurs reprises devant Danso et face à Thomasson en fin de partie. Sans lui, son club aurait pu prendre une casquette.

Orel Mangala (Nottingham Forest) : 6,5/10

Une nouvelle fois, il n’a pas ménagé ses efforts. Même s’il a connu deux rencontres. Une première à onze contre onze où il a plutôt bien combiné et s'est montré précieux dans le cœur du jeu. Une seconde à dix contre onze où il a couru pour deux afin de combler l’infériorité numérique. Indéboulonnable, il a été précieux pour assurer le lien entre les différentes lignes du jeu.

Jérémy Doku (Manchester City) : 6/10

Du Doku dans le texte. En première mi-temps, il était clairement l’élément le plus dangereux de son équipe. Il a tout tenté pour essayer de secouer le cocotier avec des dribbles dont il a le secret. Mais il a manqué d’efficacité dans l’avant-dernier geste où il aurait pu mieux exploiter ses incroyables qualités.

En revanche, à chaque moment, on avait l’impression qu’il pouvait faire des différences et il offre des solutions différentes à Pep Guardiola. Il a tout de même offert quatre passes clés et réussi six dribbles sur sept, le meilleur total de la rencontre. Ce qui prouve une chose : lorsqu’il sera plus efficace, il deviendra inarrêtable.

Amadou Onana (Everton) : 6/10

Le milieu de terrain s’est un peu dispersé dans cette rencontre décousue. Toujours aussi précieux dans le combat, il a récupéré des ballons. Et il est impliqué dans le but où il gagne son duel initialement dans son style de guerrier. Mais il n’ a pas toujours fait un très bon usage du ballon offensivement. Il aurait aussi pu mieux négocier un tir enroulé en première période où il était en bonne position.

Charles De Ketelaere (Atalanta) : 6/10

Techniquement, il reste un délice pour les yeux. En tant que numéro neuf, il est parvenu à se montrer dans le jeu et a se défaire plusieurs fois de Bremer et il a réussi cinq dribbles sur six. Mais il ne s’est procuré aucune occasion de but. A l’image de son expected goal sur la rencontre: 0,01. Trop peu pour un joueur aligné en pointe, même dans un match fermé.

Dodi Lukebakio (Séville) : 6/10

Auteur de débuts plus qu’intéressants avec Séville, le Diable se déplaçait à Barcelone pour un match de prestige. Titulaire à la pointe de l’attaque avant de décaler sur le côté, Lukebakio n’a pas eu l'opportunité de réellement amener le danger dans la surface catalane. Sa seule véritable occasion intervint à la 30e minute. Après un une-deux parfaitement exécuté dans le rectangle, le Belge butait sur un ter Stegen bien placé. Pour le reste, le numéro 11 andalou a de nouveau montré de belles choses en Liga, alors qu’il est toujours en pleine adaptation.

Sorti à la 75e, l’ancien du Hertha voyait les siens encaisser une petite minute plus tard sur un auto-but d’un certain… Sergio Ramos, ancienne gloire du Real Madrid.

Yannick Carrasco (Al-Shabab) : 5/10

Première défaite pour le Diable depuis son arrivée en Arabie saoudite. Opposée au Al-Hilal de Neymar, Koulibaly ou autre Mitrovic, la nouvelle équipe de Carrasco s’est logiquement inclinée deux buts à rien.

Si l’ancien de l’Atlético ne s’est pas réellement illustré durant la rencontre, son jeu d’acteur a fait le tour de la toile après une grossière simulation.

Ameen Al-Dakhil (Burnley) : 4/10

Le défenseur connaît des hauts et des bas cette saison. Alors qu’il faisait ce qu’il pouvait et que son équipe était acculée, il a provoqué un penalty qui a définitivement coulé les siens. Sur un tacle mal maîtrisé, il a déséquilibré Gordon et permis à Isak de doubler la mise. Pour le reste, il a connu une après-midi difficile où le bloc équipe était beaucoup trop bas. La pression s’abat donc sur Kompany et sur son équipe.

Ils n’ont pas beaucoup joué

Aster Vranckx (Wolfsburg) est monté à une dizaine de minutes de la fin lors de la victoire des Loups. De son côté, Michy Batshuayi ne figurait pas sur la feuille de match du Fenerbahçe lors de la large victoire des siens.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Villans: Leander Dendoncker est resté sur le banc toute la rencontre tandis que Youri Tielemans est monté en toute fin de match. A noter que Tielemans a également réalisé une grosse bourde lors du match européen cette semaine. Pas de quoi lui donner du crédit aux yeux d’Unai Emery qui classe son équipe 5e de Premier League. Timothy Castagne (Fulham) affronte pour sa part Chelsea ce lundi soir.

Ils n’ont pas joué

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg) qui est resté sur le banc toute la rencontre et n’a joué qu’une petite minute depuis le début de la saison. Absent face à Tottenham, Leandro Trossard faisait son retour sur le banc lors de la large victoire des siens face à Bournemouth. De son côté, Alexis Saelemaekers était suspendu avec Bologne.

Ils sont blessés

Indisponible depuis plusieurs semaines, Thomas Meunier (Dortmund) n’a pas encore joué cette saison alors que Kevin De Bruyne (Manchester City) et Thibaut Courtois (Real Madrid) ne rejoueront pas en 2023. Roméo Lavia (Chelsea) espère quant à lui reprendre l'entraînement à la mi-octobre.