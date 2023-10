C1: Openda adore les grands rendez-vous, mais Doku aussi

Un seul tir, et à plus de 30 mètres. C’est pourtant tout ce qu’avait pu montrer le Diable en première période. Hormis son abnégation dans le pressing défensif et sa volonté d’aller de l’avant, sur ses rares ballons exploitables.

En 45 minutes, le Diable rouge n’a touché que 10 ballons. Et une seule fois dans le grand rectangle, sur un ballon perdu dès la 1re minute de jeu. Comme toute son équipe, l’attaquant a dû subir le jeu de Manchester City et ses plus de 70 % de possession.

Sauf que c’est précisément dans ces moments-là, lorsqu’il faut se contenter de contres, qu’Openda est le meilleur. Surtout lorsqu’il affronte des grands clubs. Le but inscrit ce mercredi soir est d’ailleurs quasiment un copier/coller de celui de samedi dernier contre le Bayern Munich.

Lancé en profondeur juste après la pause (48e), l’ancien Brugeois a exploité sa vitesse et sa résistance pour dominer Manuel Akanji puis ajuster Ederson, le portier de City. Un schéma également similaire à ce qu’il a réalisé il y a quelques mois avec Lens contre le PSG. Comme si l’enjeu des grandes soirées le transcendait.

Il est vrai que le tableau de chasse d’Openda est déjà impressionnant. Le joueur de 23 ans a marqué face au PSV, l’Ajax (3x) et l’AZ (3x), qui étaient alors les trois meilleures formations d’Eredivisie, lorsqu’il évoluait aux Pays-Bas, à Vitesse. Une fois arrivé en France, il a fait mouche contre Monaco, Rennes, le PSG et Marseille. Puis cette saison, il a remis le couvert face à Leverkusen, Stuttgart et le Bayern, soit les trois actuels premiers de Bundesliga…

Il ne lui manquait en réalité qu’à briller en Ligue des champions, lui qui avait uniquement marqué en Conference League (3 buts) avant cette saison. Venu à Leipzig avant notamment l’objectif de retrouver cette C1, quatre ans après sa dernière apparition avec le Club Bruges, Openda était déterminé à enfin y inscrire son premier but. C’est chose faite.

Doku fait la différence

Sorti à la 69e minute, Openda n’a pas croisé son pote Jérémy Doku pour quelques secondes (monté à la 72e). À ce moment-là, le marquoir affichait encore 1-1, grâce à Phil Foden en première période (25e). Ultra-dominateurs (72 % de possession), les Citizens ont toutefois été incapables de faire le break face à la solide défense allemande.

Ce n’est que dans les dernières minutes, après les différents changements, que les tenants du titre ont pu prendre l’ascendant… grâce à Jérémy Doku, auteur du centre pour la belle frappe de Julian Alvarez (84e). Puis en étant lui-même à la finition, dans un face-à-face avec Blaswich (90e+1). Et comme Openda, il a débloqué son compteur en Ligue des champions.