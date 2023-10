Arthur Vermeeren reste en salle d'attente... mais plus pour très longtemps : "La question est de savoir quand, plutôt que si"

Éblouissant en Ligue des champions, le gamin d’Anvers semblait prêt pour faire le grand saut. Mais l’entraîneur allemand estime que ce n’est pas encore le bon moment pour l’incorporer au groupe. “Je le connais bien, et je n’ai pas attendu le Shakthar pour savoir qu’il a une incroyable qualité. Vermeeren a été fantastique en première mi-temps. Il a beaucoup couru, il était partout. Et les Ukrainiens ont une bonne équipe. J’ai joué contre eux l’année dernière avec Leipzig et ils sont très forts.”

À lire aussi

En faisant ce choix, il savait qu’il allait recevoir des questions à propos du phénomène de 18 ans. “Je comprends qu’il s’agit d’un sujet important. Mais je dois prendre des décisions. Mon travail consiste à amener la Belgique au Championnat d’Europe et à construire une nouvelle et jeune équipe.”

Pas de doute donc, il fait bien partie des plans du sélectionneur fédéral. “La question n’est pas de savoir s’il va jouer avec nous, mais quand. Pour ce rassemblement, nous avons pris cette décision. Mais tout le monde connaît Arthur, nous verrons ce qu’il va se passer dans le futur. Nous le suivons et nous le connaissons très bien.”

Une chose est certaine : il est très satisfait de l’évolution des Diables… et d’Arthur Vermeeren. “Nous avons déjà franchi certaines étapes. Arthur sera le prochain dans cette équipe. Nous souhaitons juste choisir le bon moment. Si je l’appelle maintenant et le laisse sur le banc pendant 90 minutes, ce serait dommage. C’est un talent de premier plan et ce n’est qu’une question de temps. Une fois qu’il sera là, il restera ici pour très longtemps.”