José Mourinho remercie Romelu Lukaku : “Sa force mentale est similaire à sa force physique”

En Europa League, il a récidivé en ouvrant le score face au Servette Genève. Sur une passe en retrait, il a marqué un but avec un peu de chance. Mais Romelu Lukaku n’en a cure, tout ce qui l’importe est de voir les filets trembler. Une vraie aubaine pour José Mourinho. “Lukaku est un leader”, a expliqué le Special One en conférence de presse.

Pour le Portugais, il prend tous ses coéquipiers dans son sillage. “Émotionnellement, il veut toujours apporter quelque chose. Sa force mentale est similaire à sa force physique : Lukaku a de l’expérience et la volonté de toujours gagner. Nous sommes heureux de l’avoir avec nous. Il a eu de la chance sur le but, mais il a été malchanceux sur une autre occasion.”

Preuve qu’il est aussi perfectible, malgré une nouvelle statistique qui en dit long sur son efficacité. Grâce à cette réalisation, l’attaquant a marqué lors de ses 13 derniers matchs d’Europa League. Le tout, sur une période de neuf ans. D’Everton à l’Inter Milan en passant par l’AS Roma, le résultat est donc toujours le même et personne ne fait mieux sur cette période.

”Sans Dybala, nous manquons de créativité”

Si Romelu Lukaku performe en Europa League, il faut maintenant remonter la pente en championnat. Malgré la victoire 4-0, José Mourinho n’a pas totalement aimé ce qu’il a vu face aux Suisses. “Notre première période a été horrible, je n’ai pas du tout aimé ce que j’ai vu”, a-t-il expliqué. “Nous n’avons jamais pressé, il n’y avait pas de mouvements avec le ballon. En seconde période, nous avons changé de rythme et d’agressivité. J’ai retrouvé et bien aimé mes joueurs.”

Pour le Portugais, un homme change toute la dynamique de l’équipe : Paulo Dybala. Préservé pour cette rencontre, il y a une équipe avec l’Argentin et sans lui. “Quand nous jouons avec Belotti et Lukaku sans Dybala, nous manquons de créativité. La connexion entre le milieu et l’attaque est moins bonne. C’est différent de jouer avec et sans Paulo.”

Pour progresser, l’ancien coach de Tottenham réclame du temps. Problème : il n’en a pas. “Nous avons surtout besoin de points”, a-t-il admis. “Nous devons solidifier notre jeu, être plus compact.” L’entraîneur a connu un début de saison très compliqué avec deux victoires en sept rencontres de Serie A. Au point qu’un C4 a même été évoqué après la lourde défaite 4-1 contre le Genoa. La victoire du week-end dernier a un peu calmé les esprits. Heureusement, l’Europe permet au club de la Louve de sauver les apparences. Mais Mourinho aura bien besoin d’un grand Lukaku pour permettre à son club de faire de même en championnat.