À l’Atlético Madrid, le vétéran Axel Witsel doit faire de la résistance

Comme dans son jeune temps, l’ancien du Borussia Dortmund vient ainsi d’enchaîner 90 minutes dimanche contre Osasuna puis 90 minutes trois jours plus tard en Ligue des champions face à Feyenoord. À 34 ans, celui qui est le plus âgé de l’effectif rojiblanco ne s’attendait cependant certainement pas à autant jouer. S’il est poussé dans ses derniers retranchements physiques, c’est surtout parce que son entraîneur n’a pas l’opportunité de lui laisser du repos.

Lorsqu’il n’est pas appelé pour jouer les bouche-trous dans l’entrejeu vu le grand nombre d’absents, le Liégeois doit combler les forfaits défensifs. Il tenait par exemple la place de Stefan Savic au sein du trio défensif ces deux dernières semaines, et devra désormais combler la blessure de José María Giménez, en plus de celles de Caglar Söyüncü et de Reinildo. “C’est dommage pour Giménez, il y a beaucoup de matchs qui n’aident pas les joueurs, mais c’est comme ça et il faut continuer”, a commenté Axel Witsel cette semaine en conférence de presse.

guillement Le coach a besoin de moi à cette position.

Les forfaits lui permettent d’enchaîner les rencontres, mais dans un rôle qui lui était inconnu avant sa venue à Madrid la saison dernière. “C’était une surprise pour moi, mais je me sens désormais très à l’aise en défense et je peux aider l’équipe. En fin de compte, peu importe que vous soyez défenseur, ailier ou milieu de terrain, en tant que joueur, vous voulez toujours jouer, où que ce soit. Et le coach a besoin de moi à cette position.”

Attention toutefois à la surcharge musculaire. Même s’il n’a connu aucune blessure depuis son départ de Dortmund, Witsel a rencontré plusieurs fois par le passé des problèmes aux adducteurs. Heureusement, sans grande conséquence. Mais à 34 ans, il devra tout de même redoubler de vigilance pour finir la saison. Puis penser à son avenir… en prolongeant à Madrid ou peut-être en retournant au Standard, lui qui a récemment confié son envie de revenir à Liège.