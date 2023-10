Quand verra-t-on enfin Roméo Lavia à Chelsea ?

”Je l’ai eu à l’entraînement : c’est un joueur qui est à l’écoute et qui a une forte personnalité, s’enthousiasmait à l’époque Vincent Kompany, alors à la tête du RSCA. Il est calme au ballon et agressif à la récupération : c’est le profil que Pep recherche. Selon moi, il peut percer directement à City (NdlR : sans être prêté) et je vous assure que ce n’est pas évident. Seulement un joueur sur un million en est capable.”

Finalement, les Citizens ne se sont pas montrés suffisamment patients. Le jeune milieu de terrain n’apparaît que deux fois en dix mois sous le maillot skyblue avant d’être vendu à Southampton. Ce petit pas en arrière lui permet néanmoins d’obtenir un statut de titulaire en Premier League, et puis de devenir la cible de Liverpool et Chelsea qui se sont battus durant le dernier mercato pour le recruter.

Sauf que les Blues, qui ont sorti 62 millions d’euros pour doubler les Reds, n’ont toujours pas pu utilser ses talents deux mois après sa signature. D’abord arrivé hors forme, Lavia s’est sérieusement blessé durant la trêve internationale de septembre alors qu’il était sur le point d’effectuer ses débuts pour Chelsea. Bilan : une lésion du ligament de la cheville et au moins six semaines d’arrêt.

”C’est une triste situation car il était presque apte à réintégrer l’équipe. Il s’est tordu la cheville et maintenant, nous ne savons pas quand il récupérera”, avait réagi son entraîneur Mauricio Pochettino qui, un mois plus tard, n’a toujours pas pu compter sur le Belge à ses séances collectives.

Selon nos informations, son processus de revalidation progresse bien, mais la date de son retour aux entraînements n’a pas encore été fixée. La nouvelle trêve internationale lui permettra d’encore s’en rapprocher, avec l’espoir de revenir à la fin octobre ou au début du mois de novembre. Mais avec une obligation de se battre pour du temps de jeu, vu les débuts prometteurs du jeu français Lesley Ugochukwu, et la concurrence avec Moises Caicedo et Enzo Fernandez.