Belges à l'étranger: l'autogoal malheureux (et qui coûte cher) de Charles De Ketelaere (VIDEO)

L'Atalanta s'incline 3-2 à la Lazio avec un autogoal de De Ketelaere

L'Atalanta s'est inclinée 3-2 à la Lazio lors de la 8e journée du championnat d'Italie. Le club de Bergame est 6e (13 points) et la Lazio 12e (10 points).

Gasperini a opté pour un duo d'attaque avec Scamacca et Charles De Ketelaere, qui sur un corner rentrant, a dévié le ballon dans son propre but (9e, 1-0). L'Atalanta n'a pas eu le temps de se repositionner que Castelanos lui a infligé une nouvelle punition (11e, 2-0). Après 25 minutes difficiles, l'Atalanta a accéléré le rythme et a réduit l'écart par Ederson (33e, 2-1).

À la reprise, De Ketelaere s'est mis en évidence en contournant Marusic (ex-Courtrai et Ostende) avant d'expédier une solide frappe stoppée par le gardien romain (49e). Bergame a concrétisé cette bonne période par Kolasinac (63e, 2-2). Dans la foulée de nombreux changements, Vecino a donné la victoire à la Lazio (83e, 3-2).

Vérone s'est incliné 2-1 à Frosinone, qui signe un bon début de compétition (12 points, 7e). Titulaire avec le Hellas, Cyril Ngongé est sorti (77e) juste avant que Jackson Tchatchoua ne fasse son entrée au jeu (83e). Vérone recule en 16e position (8 points).

EN ANGLETERRE

Aston Villa a partagé 1-1 à Wolverhampton. Chez les Villans, Youri Tielemans est entré au jeu (82e) et Leander Dendoncker est resté sur le banc. Au classement, Villa (16 points, 5e) compte le double de points des Loups (14e).

EN FRANCE

Clermont et Maximiliano Caufriez restent derniers (2 points) après leur défaite 4-2 à Montpellier (12 points, 6e).

AUX PAYS-BAS

Sittard (9 points, 9e) a cédé face à Twente (0-3) Chez les perdants, Siemen Voet est monté au jeu (87e) et Milan Robberechts est resté sur le banc. Chez les Tukkers (21 points, 3e), Alec Van Hoorenbeeck a fait son apparition (68e) alors que le score était de 0-2.