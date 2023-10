”Le bizutage me stressait plus que le match”, trois ans après leur début ensemble chez les Diables, Doku et Trossard se retrouvent au sommet

Trossard et Doku s’y retrouveront cinq ans après leur unique affrontement (Anderlecht – Genk en décembre 2018, lorsque Doku n’avait que 16 ans) et trois années après avoir partagé un moment unique : leur début en équipe nationale. C’était le 5 septembre 2020 dans le match de Ligue des nations contre le Danemark à Copenhague.

guillement "J'étais choqué quand j'ai vu mon nom."

”Doku est un talent exceptionnel. C’est un jeune joueur qui est très fort dans les 1 contre 1, ça sera une belle opportunité pour lui de se montrer au niveau international”, avait commenté le sélectionneur Roberto Martinez. “Le bizutage me stresse plus que la rencontre, avait réagi Doku, alors âgé de 18 ans et incrédule de sa première sélection. J’étais choqué quand j’ai vu mon nom. Quand j’ai été tagué sur Twitter, j’ai cru que c’était pour la sélection espoirs.”

Le début d’une concurrence

Ce soir-là, Leandro Trossard, qui avait déjà été convoqué deux fois par Roberto Martinez mais qui n’avait jamais joué, est entré à dix minutes du terme sur l’aile gauche auparavant occupée par Carrasco. Tandis que Jérémy Doku est arrivé sur le terrain cinq minutes plus tard, en renvoyant Trossard côté droit pour aller lui-même à gauche. Les prémices d’une concurrence entre deux joueurs qui ont fait de l’aile gauche leur poste préférentiel.

Sauf que les blessures successives de Doku (16 sélections) ainsi que la présence (jusqu’au Mondial 2022) d’Eden Hazard ou Dries Mertens pour occuper les ailes n’ont pas vraiment donné suite à cette rivalité pour le poste. Cette situation est toutefois récemment devenue un petit casse-tête pour Domenico Tedesco, qui possède aujourd’hui dans ses rangs deux profils exceptionnels et deux titulaires en puissance. D’autant que le changement de système amène Yannick Carrasco à également occuper ce côté gauche, alors que Dodi Lukebakio et Johan Bakayoko ont donné satisfaction à droite.

Vu la blessure de Kevin De Bruyne, Domenico Tedesco a trouvé une solution temporaire qui contente Carrasco, Doku et Trossard. Les trois joueurs ont été alignés ensemble dans le dernier match, contre l’Estonie (5-0), avec Trossard dans un rôle axial derrière Romelu Lukaku, et Doku à droite. Un succès puisque les trois joueurs ont été décisifs, Trossard inscrivant même un but sensationnel. “Leandro s’en est bien sorti entre les lignes, et il a fait la différence, a réagi Tedesco. Et Doku a très bien joué. S’il reste focus, quand il doit jouer juste, il est très bon.”

Se pose toutefois la question de l’avenir. Lorsque KDB sera de retour et quand Lukebakio ou Bakayoko mériteront eux aussi une place de titulaire. Un problème de luxe, certes, mais qui pourrait être résolu par ce genre d’affrontement direct au sommet. En cas de victoire, Trossard et les Gunners pourraient s’emparer de la première place de City et Doku.