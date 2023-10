Yannick Carrasco est le leader offensif d'Al Shabab.

Avec 100 % de temps de jeu sur son côté gauche, le Diable est, sans surprise, l’un des piliers de son équipe. Il l’a encore prouvé ce week-end en délivrant les deux assists, sur les deux buts d’Al-Shabab. Le premier était un centre après une belle combinaison sur corner (14e). Le second était un corner directement bien frappé (87e). À chaque fois, cela a permis à son équipe d’égaliser et de prendre un point. En dehors de cela, il a réussi 80% de ses dribbles. Seul petit point noir : ses frappes n’ont rien donné et n’ont jamais été cadrées. Deux ont été contrées, l’une a fini dans les nuages et l’autre également assez loin du but.

Romelu Lukaku (AS Roma) : 8/10

Une rencontre à l’image de son retour en force : irrésistible. En plantant deux nouveaux buts, il a aidé son équipe à disposer facilement de Cagliari. Le premier en propulsant de son torse un ballon dans le but vide. Le second en plaçant calmement le ballon de son pied gauche. À chaque fois, il était à la base de l’action pour finir comme il le fait si bien.

À lire aussi

Mais résumer sa rencontre à cela serait réducteur. L’attaquant a été très bon dans le jeu, à l’image de cette superbe talonnade pour Dybala. Grâce à cette prestation, il porte son total à sept buts en huit rencontres. Du très haut niveau.

Johan Bakayoko (PSV) : 7,5/10

Troisième titularisation de suite pour l’ailier droit et cela a payé puisqu’il a inscrit son premier but de la saison, et quel but. Sur son côté, il a d’abord fixé son opposant direct avant de l’effacer par un dribble et de trouver la lucarne opposée d’une superbe frappe enroulée (59e). Ses autres frappes n’ont pas du tout approché cet impact puisque trois étaient contrées et la dernière était une tête placée à côté. En revanche, il a tout de même fait très mal à la défense adverse, réussissant 73% de ses dribbles.

À lire aussi

Amadou Onana (Everton) : 7,5/10

Avec dix de ses douze duels gagnés, le longiligne milieu de terrain a fait sa loi sur la pelouse. Au four et au moulin, il a récupéré tous les ballons qui sont arrivés dans sa zone. Un vrai match de patron. Défensivement, il a réussi un superbe tacle pour éviter que Ryan Christie n’égalise alors que le score était de 1-0.

Timothy Castagne (Fulham) : 7/10

Nouvelle grosse prestation de la part du latéral droit. Calme et confiant avec le ballon, il s’est souvent montré dangereux et a bien aidé ses coéquipiers. Défensivement, il a plutôt très bien fait le job. Même s’il peut se montrer un peu plus agressif sur le but encaissé où il se laisse un peu trop facilement déborder. Une seule fausse note sur une rencontre très aboutie.

Orel Mangala (Nottingham Forest) : 7/10

Le taulier de l’entrejeu, c’est lui. En première période, il a régné en maître dans le cœur du jeu. Et il a très bien combiné avec ses adversaires pour offrir beaucoup de solutions. Travailleur, il a aussi récupéré un nombre incalculable de ballons. Problème : il est sorti sur blessure. Ce qui ne semble pas être trop grave puisqu’il était surtout victime de crampes.

Matz Sels (Strasbourg) : 7/10

Matz Sels a été bon face à Nantes, malgré la défaite. ©Panoramic

Avec cinq arrêts, il a été l’un des grands hommes de la... défaite contre Nantes. Sans lui, Strasbourg aurait certainement pris une très grosse casquette. Surtout que ses arrêts étaient loin d’être faciles. Une grande prestation… frustrante puisqu’il a tout de même dû se retourner par deux fois, où il n’est pas mis en cause.

Dodi Lukebakio (Séville) : 6,5/10

Titularisé sur le côté gauche, Lukebakio reste le joueur de Séville le plus effrayant pour les adversaires, bien aidé par son imprévisibilité et ses dribbles souvent dangereux. Contre le Rayo Vallecano, il a réussi 75% de ses tentatives. Malheureusement pour lui, cela n’a pas suffi à faire une vraie différence. Ses deux premiers tirs, un au deuxième poteau (2e) et un autre de loin (56e), ont été contrés. Le troisième a été réalisé au terme d’une superbe action individuelle qui a commencé par un retour sur lui-même parfaitement exécuté et un dribble avant d’enrouler une frappe du pied droit qui a obligé le gardien adverse à se détendre (61e).

Charles De Ketelaere (Atalanta) : 6/10

Son match a commencé tel un cauchemar. Sur un corner, il n’a pas anticipé le fait que le ballon arrivait sur sa cuisse pour marquer un but contre son camp. Mais quelque chose a changé chez CDK. Pas abattu, il a montré de la personnalité et a sorti des gestes techniques de classe. À la 48e, seul comme un grand, il s’est bien démené pour finalement parvenir à armer une frappe bien détournée par le portier adverse.

Loïs Openda (Leipzig) : 6/10

Openda n'a pas réalisé un grand match face à Bochum. ©(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Titulaire comme lors de chaque match de championnat depuis le début de saison, l’attaquant n’a pas spécialement brillé. Face à Bochum, Openda n’a pas trouvé la faille. Son premier tir au milieu d’une marée de défenseurs pouvait difficilement connaître un autre épilogue que le contre de sa frappe (23e).

Sa seconde tentative, en deuxième mi-temps, aurait, par contre, pu être mieux exécutée. Même s’il manquait de place autour de lui pour bien se positionner et qu’il n’a pas eu le temps d’armer sa tentative, il était tout de même bien placé et a directement envoyé le ballon sur le gardien adverse (71e). Sorti quelques minutes plus tard, il a tout de même remporté 60% de ses duels, un total bien supérieur aux dernières semaines.

Koen Casteels (Wolfsburg) : 5,5/10

Le week-end a été compliqué pour le gardien des Diables. S’il a réalisé quelques arrêts, aucun n'a nécessité qu'il exploite tout son talent. Malheureusement, il a dû s’incliner à trois reprises face à Serhou Guirassy, surprenant meilleur buteur de Bundesliga. La première fois, c’était sur un penalty parfaitement catapulté dans le plafond (67e). La deuxième, c’était après avoir été dribblé par l’attaquant guinéen qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond (78e). Et la troisième, il était pourtant bien sorti dans les pieds de Silas mais le ballon est ensuite revenu dans les pieds de Guirassy qui a eu tout le temps d’ajuster (81e). Sans vraiment faire d’erreur, le portier n’a pas su sauver son équipe quand elle a eu besoin de lui.

Ameen Al-Dakhil (Burnley) : 4,5/10

Match paradoxal pour le défenseur central. Plutôt bon dans l’ensemble, il est coupable sur le premier but encaissé où il est au mauvais endroit, au mauvais moment, et marque contre son camp. Dommage car il était dans le coup avant cela mais Vincent Kompany a fait le choix de le sortir à la mi-temps... Mal lui en a pris puisque Burnley a alors pris l'eau, à l'image d'un certain Hannes Delcroix qui a sombré en deuxième période.

Mike Trésor (Burnley) : 4,5/10

Mike Trésor était titulaire face à Chelsea. ©AFP or licensors

Pour sa première titularisation, l’ailier n’a pas réussi une grande rencontre. Certes, il a parfois montré certaines bribes de son talent. Mais c’est justement parce qu’il en a beaucoup qu’il faut être plus exigeant. Il aurait aussi pu inscrire un but sur un centre d’Odobert mais il n’est pas parvenu à convertir son occasion. Il devra se montrer un peu plus concerné et moins décontracté pour convaincre totalement.

Leandro Trossard (Arsenal) : 4/10

Titulaire lors du choc contre City, Trossard a été sorti à la mi-temps. C’est déjà la deuxième fois qu’il connaît cette sensation cette saison. Il faut dire qu’il a été fantomatique pendant ses 45 minutes. Il n’a absolument pas pesé sur les débats. Et difficile d’en vouloir à Mikel Arteta puisque son remplaçant, Martinelli, a marqué l’unique but de la rencontre.

Arthur Theate (Rennes) : 4/10

Huitième titularisation un peu compliquée pour le défenseur. Même s’il n’est pas impliqué dans les différents buts encaissés. Mais, comme toute la défense, il a eu du mal à contenir les assauts du PSG. Surtout lorsque Dembélé entrait dans l’axe pour mettre le feu. A l’image de l’ouverture du score où l’ailier français met la toute a défense en revue. Offensivement, il a pris peu de risques et a surtout effectué des passes latérales. Sur le dernier but encaissé, il est aussi en retard sur le centre pour Kolo Muani. Un match à oublier donc.

Ils n’ont pas beaucoup joué

Les semaines se suivent et se ressemblent beaucoup pour Aster Vranckx (Wolfsburg). Jamais titulaire, il est monté au jeu pour la cinquième fois en sept rencontres. Cette fois-ci, il a tout de même eu droit à 28 minutes de jeu. Malheureusement pour lui, il est monté alors que les Loups menaient 0-1 à Stuttgart et se sont finalement inclinés 3-1.

De son côté, Michy Batshuayi (Fenerbahçe) n’a toujours pas connu la moindre titularisation en championnat. Batsman doit se contenter de la Conference League et de miettes en Super Lig. Ce dimanche, il est monté pour les seize dernières minutes de jeu.

Youri Tielemans (Aston Villa) a disputé huit minutes lors du match nul contre Wolverhampton. Mais il était titulaire en Europe ce jeudi. De son côté, Leander Dendoncker n’a pas décollé du banc. Et il n’est toujours pas repris par Domenico Tedesco.

Monté au jeu lors du choc contre Arsenal, Jérémy Doku (Manchester City) a tenté de dribbler et de faire mal à son opposant. Mais il n’est pas parvenu à réellement se mettre en évidence.

Après son expulsion, Saelemaekers (Bologne) a pu disputer trente minutes contre l’Inter Milan. Et il n’a pas eu beaucoup l’occasion de s’illustrer. À revoir.

Ils n’ont pas joué

Malade durant une bonne partie de la semaine, Olivier Deman (Werder Brême) n’était pas sur la feuille de match ce week-end. Le club a même évoqué une blessure, sans donner plus de détails sur la nature ou la durée de l’indisponibilité.

De son côté, Wout Faes (Leicester City) n’a pas participé à la victoire contre Stoke. Alors qu’il avait été très bon lors du dernier match, il a passé toute la rencontre sur le banc. Pas la première fois cette saison pour le défenseur central qui va devoir cravacher pour redevenir un pion indispensable.

Ils sont blessés

Indisponible depuis plusieurs semaines, Thomas Meunier (Dortmund) n’a pas encore joué cette saison même s’il reprend progressivement l’entraînement individuel alors que Kevin De Bruyne (Manchester City) et Thibaut Courtois (Real Madrid) ne rejoueront pas en 2023. Roméo Lavia (Chelsea) espère quant à lui reprendre l’entraînement à la mi-octobre.