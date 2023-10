Claude Puel, le coach qui a lancé Eden Hazard, se souvient de ses débuts : “À 16 ans, il a dribblé cinq joueurs de Bruges comme des plots”

Le Français est revenu sur trois moments marquants avec l’ancien capitaine des Diables.

À lire aussi

Sa première apparition avec les A du Losc

“Je le connaissais bien car il jouait avec mon fils. Il était attaquant et Eden, numéro 10. Il a beaucoup fait briller mon fils en lui donnant d’incroyables assists. Il faisait déjà de grosses différences sur le terrain. J’ai continué de suivre son parcours. Il avait 16 ans quand j’ai décidé de le prendre avec le groupe pour un match amical contre Bruges. Je voulais voir où il en était. Il a été très fort face à des mecs bien plus costauds que lui. Il dribblait déjà cinq joueurs comme si c’étaient des plots. Il mettait le pied sur le ballon quand tout le monde s’excitait. Et puis il donnait l’assist que personne n’avait vu. Ça résume Eden. Très jeune, il avait le talent et la maturité pour dribbler sur de petits périmètres tout en ayant une vision du jeu.”

Ses débuts professionnels en 2007-08

“Il ne se mettait jamais de pression. Il voulait prendre du plaisir mais toujours dans le respect de ses partenaires. Il possédait déjà une grande maturité dès son plus jeune âge. Le former n’était pas nécessaire. Eden est un talent pur qu’il fallait justement éviter de déformer. Je n’ai pas pu le coacher durant longtemps (NdlR : quatre matchs) et je ne m’attendais pas à ce qu’il perce à un tel rythme. On faisait tout pour rester prudents et ne pas le griller. J’adorais le voir s’exprimer dans les petits jeux à l’entraînement. On oublie souvent sa forte personnalité. Eden aimait les grigris, les dribbles mais n’avait qu’une obsession : gagner. C’est pour cela que seuls les matchs le faisaient avancer.”

Les matchs de Claude Puel face à Eden Hazard

“J’ai toujours préféré l’avoir avec moi que contre moi (rires). Quand j’étais coach à Lyon, je me souviens qu’il avait fait un très bon match. De mémoire, il avait marqué un but et donné deux assists (NdlR : en Coupe de France en avril 2009, victoire 3-2 de Lille). Quand j’étais à Southampton, il était dans sa super période à Chelsea. Dans le fond, j’étais très heureux de le voir évoluer à un tel niveau même si je devais subir les conséquences de son talent.”

À lire aussi