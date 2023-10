Eden Hazard range ses crampons à 32 ans: voici les plus grands moments de la carrière du prodige belge

On parlera désormais d’Eden au passé. Un passé garni et rempli où les souvenirs sont nombreux et joyeux. 16 ans de dribbles, d’exploits, de trophées et de quelques déceptions qu’il est bon de se remémorer en guise de cadeau de départ du meilleur joueur de l’histoire du football belge.

24 novembre 2007, la première apparition

”Le gamin qui rentre, au club tout le monde l’annonce comme un futur grand. Regardez-le bien.”

La Lorraine et le stade champêtre Marcel-Picot comme décors pour des débuts à 16 ans, 10 mois et 17 jours. Quelques semaines plus tôt, Claude Puel avait profité de la trêve internationale pour emmener Eden Hazard avec l’équipe première pour un amical contre Bruges. Ce soir hivernal de novembre 2007, Eden est dans le groupe pro pour la première fois dans un match officiel.

Assis sur le banc à côté de Kévin Mirallas, le Brainois ne se doute pas 78 minutes plus tard qu’il deviendra le plus jeune joueur de l’histoire du LOSC à avoir arpenté une pelouse. “Le gamin qui rentre, au club tout le monde l’annonce comme un futur grand. Regardez-le bien”, prévient Laurent Paganelli, homme de terrain de Canal + et visionnaire. “Joue simplement ton jeu”, lui lance Puel.

Avec le numéro 33 sur le dos et sans le flocage de son patronyme, Eden ne peut remonter les deux buts d’écart des Nordistes. Qu’importe. L’Histoire est en marche.

20 septembre 2008, le premier but

”Quand le ballon est entré dans les filets, je ne savais pas quoi faire”

Après ses débuts à Nancy, le milieu de terrain ne joue que 21 minutes lors de la deuxième partie de saison. Puel le gère même s’il l’apprécie fortement. “Il avait la capacité à mettre le pied sur le ballon. Le temps s’arrêtait, comme s’il l’avait suspendu pour faire une passe appropriée. Avec cette lucidité qui le caractérise alors qu’on pense qu’il va se perdre”, reconnaît l’entraîneur.

Mais un tel joyau se gère. Pour ne pas le griller et parfaire ses quelques défauts. Lors de la cuvée 2008-2009, le Belge reçoit davantage de temps de jeu. Le premier but en pro intervient lors de la sixième journée de Ligue 1 où Eden égalise dans le vieillot Stadium Nord. “”Quand le ballon est entré dans les filets, je ne savais pas quoi faire. Puis, tous les joueurs sont arrivés sur moi. Juste après que j’ai eu le temps d’avoir une petite pensée pour ma famille.”

19 novembre 2008, la première cap

”Jouer au football, c’est bien. Représenter son pays, c’est encore mieux.”

Le talent n’attend pas le nombre d’années. Les Diables rouges se retrouvent dans une crevasse profonde, un trou générationnel qu’ils ne parviennent pas à combler depuis six ans. On ne peut s’empêcher dans ces conditions de snober un tel talent comme Eden, même s’il n’a que 17 ans.

La petite histoire retiendra pourtant que René Vandereycken le sélectionne à cause du forfait de… Stijn De Smet. Impensable aujourd’hui. Ce clin d’œil ne gênera en aucun cas le joueur formé au LOSC qui ne collectionne alors que 168 minutes chez les pros. Quatre jours après avoir fêté sa première titularisation en Ligue 1 face à Saint-Etienne et son deuxième but, Hazard étrenne sa première cap au Luxembourg. “Jouer au football, c’est bien. Représenter son pays, c’est encore mieux.”

Un message prémonitoire qu’il aurait fallu mieux apprécier lorsqu’il a mis fin à sa carrière internationale après la Coupe du monde au Qatar.

6 mars 2011, le but du siècle

”C’est quand je me suis relevé que j’ai vu qu’il était rentré.”

Tout le monde en parle. Au point où les supporters lillois l’ont élu but du 21e siècle. Au Vélodrome, Hazard profite de l’affiche du dimanche soir pour marquer un grand coup dans la course au titre. Une frappe des trente mètres qui laisse Steve Mandanda pantois. “J’avais prévenu les joueurs lors de la causerie : les grands matchs révèlent souvent les grands joueurs. Il est hallucinant ce but”, commente Rudi Garcia, son entraîneur.

”Sur le but, je m’avance un peu, je ne me suis pas posé de questions. J’ai tiré, j’ai senti le ballon partir, mais c’est quand je me suis relevé que j’ai vu qu’il était rentré”, analyse le principal intéressé. “C’est le but du bonheur, et sans doute un de mes plus beaux buts, en plus du pied gauche”

14 et 21 mai 2011, ses premiers trophées

”On était trop forts !”

Les premières fois restent les plus marquantes. Si le palmarès de celui qui a commencé le football au stade Brainois comporte deux titres de Premier League et deux Liga, c’est pourtant sûrement la semaine entre le 14 et le 21 mai 2011 qui l’a marqué.

Le Dogue déflore son armoire à trophées d’abord au Stade de France en venant à bout du PSG en Coupe de France avant de revenir sur la capitale la semaine suivante pour accrocher le titre de Ligue 1 grâce à un nul sur la pelouse du Parc des Princes. “On était trop forts ! Déjà la saison d’avant, on mettait souvent trois ou quatre buts à domicile à une certaine période. On avait l’impression d’être invincibles”

3 juin 2011, le Hamburger Gate

”J’avais trop faim même si c’est vrai que c’est con ce que j’ai fait.”

La mémoire est sélective. Plus d’une décennie après, les supporters ont oublié que l’histoire d’amour entre l’aîné des Hazard et la sélection ne fut pas un long fleuve tranquille. Il doit attendre 1052 jours et 23 rencontres pour trouver le chemin des filets le 7 octobre 2011. “Ce n’est pas que je suis moins bon mais à Lille, je suis là toute l’année. En équipe nationale, les joueurs sont différents. Il faut prendre ses marques”, justifie-t-il.

Ce premier but en équipe nationale aurait pu arriver encore plus tardivement. En juin, Georges Leekens avait décidé de suspendre le “nouveau Scifo” avant de se raviser. La cause ? Un hamburger englouti par le joueur après un remplacement prématuré face à la Turquie. “Deux minutes avant, je fais une belle action : j’élimine des joueurs puis je tire un peu au-dessus. Et après, je vois qu’il y a changement. Je me dis : “Non !” J’estimais que je n’avais pas fait assez sur le match, et c’était la période où on disait que c’était “la dernière chance d’Eden”, “qu’il ne s’entraîne pas bien”. Ensuite, j’avais trop faim même si c’est vrai que c’est con ce que j’ai fait.”

Les débuts d'Eden Hazard en équipe nationale ont été laborieux. ©Photo News

28 mai 2012, premier transfert

”Chelsea a un meilleur projet que Manchester United”

L’art du contre-pied même en dehors des terrains. Alors que tout le monde voit le jeune prodige rejoindre Manchester United, celui qui a récupéré le numéro 10 des Diables trois jours plus tôt entretient l’art du suspense via Twitter.

Quelques heures plus tard, Hazard annonce son nouveau club d’un original : “Je vais jouer pour le vainqueur de la Ligue des Champions.” Après avoir déboursé 40 millions, les Blues ont le sourire. Le joueur aussi. “J’ai toujours dit que je voulais jouer en Angleterre. Il y a eu bagarre entre Chelsea et Manchester United. Selon moi, Chelsea a un meilleur projet. Il y aura une équipe jeune et la possibilité de jouer. C’était ma priorité.”

Eden Hazard annonce le nom de son nouveau club de manière originale. ©DR

6 juillet 2018, son chef d’oeuvre

”C’était mon meilleur match.”

Bien sûr, il y a eu cet après-midi dominical à Toulouse où les Belges et les Hongrois se souviennent d’un Hazard incroyable en ce 26 juin 2016. Il y a eu également cette demi-finale face à la France. Obnubilés par le dénouement tragique, les gens oublient à quel point Eden avait fait mal à Pavard.

Le chef d’oeuvre intervient à Kazan un match plus tôt face au Brésil. Cette année-là, la fête nationale est avancée de 15 jours. S’il ne marque pas, Hazard réussit 100 % de ses dribbles (10/10). Du jamais vu en Coupe du monde. “Si on regarde le foot et tout ce qu’il y avait autour de ce match, c’était mon meilleur match”, affirme-t-il.

Dans le coeur des Belges aussi.

A Kazan, le chef d'oeuvre d'Eden Hazard ©(c) Peter De Voecht / PhotoNews

30 mai 2019, son trophée européen le plus marquant

”Une fin parfaite”

Le 15 mai 2013 aurait dû être une date marquante dans son parcours. Chelsea remporte l’Europa League. Pour sa première saison en Angleterre, Eden remporte un sacre européen. Hélas, son corps le lâche face à Aston Villa le week-end avant la finale. Il la suit depuis les tribunes. Six ans plus tard, le maestro se rattrape en étant l’homme de la finale face à Arsenal.

Un doublé pour une deuxième Europa League comme un cadeau d’adieu idéal avant son départ pour Chelsea. “Une fin parfaite”, résume-t-il. Et une soirée bien plus marquante que celle du 28 mai 2022 où il remporte la Ligue des Champions depuis le banc.

7 juin 2019, le plus beau jour de sa vie

”C’est un rêve d’être ici”

C’est l’effervescence à Madrid. Ce 7 juin, des dizaines de milliers de supporters envahissent le Bernabeu pour découvrir le joueur le plus cher de l’histoire de leur club. Le Real a investi 115 millions. Hazard réalise son rêve d’enfant. “C’est un rêve d’être ici, j’ai vu le Bernabeu, les fans. C’était comme dans mes rêves. C’est une sensation incroyable d’entendre mon nom être scandé ici. Ce maillot blanc représente beaucoup de choses pour moi. Le Real est le meilleur club du monde. J’étais comme un gosse de voir tout ce monde qui était venu pour moi.”

Quatre saisons plus tard, l’aventure a été un véritable fiasco. Douze passes décisives et sept buts en seulement 76 apparitions pour 220 rencontres possibles.

6 septembre 2022, son dernier coup d’éclat

”Il a prouvé au coach qu’il mérite plus d’opportunités”

Son dernier but remonte à mai 2021. Ne décollant plus du banc, Hazard est presque surpris ce soir-là de remplacer Benzema, blessé. Au Celtic Park, ce sera le dernier coup d’éclat de sa carrière. Un but et une passe décisive dans la plus prestigieuse des compétitions européennes comme ultime coup d’éclair.

”C’est un joueur important pour nous et j’espère qu’il pourra continuer comme ça”, commente, un brin hypocrite Carlo Ancelotti. “Il a prouvé a coach qu’il mérite plus d’opportunités”, tranche Thibaut Courtois. Elles ne viendront jamais.