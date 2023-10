La retraite d’Hazard : c’était Eden

S’il prend sa retraite avant ses 33 ans comme un ultime dribble des carrières qui se rallongent, il ne faut pas oublier que le Brainois a aussi commencé avant les autres, à 16 ans, et que la moitié de sa vie s’est déroulée dans un monde professionnel avec des contraintes qu’il aimait effacer comme des adversaires trop pressants.

On ne peut pas aimer le football et ne pas avoir aimé Eden Hazard.

Sa vie de joueur s’est donc arrêtée en mai dernier dans l’anonymat de ses 61 minutes d’un triste Real Madrid – Getafe. Tout le monde le 18 juin dernier s’était préparé à ce que son au revoir aux Diables allait se transformer en un adieu au football. Sauf qu’il y avait un match éliminatoire face à l’Autriche et qu’Hazard, jusqu’au bout, a fait valoir son sens du collectif en refusant de tirer la couverture à lui. Un certain goût de l’élégance qu’il a cultivé dans toute sa carrière. Qu’en reste-t-il au final ? À l’heure des bilans, les images s’entrechoquent. Des clins d’œil malicieux, des dribbles soyeux, des jolis buts, des passes décisives délicieuses, des récitals quand tout n’était qu’une hymne à la joie de jouer, ce plaisir pur qu’il a incarné. Parce qu’Eden Hazard était un joueur au sens le plus noble du terme. Il prenait du plaisir en l’offrant d’abord aux autres. Avec insouciance et humilité. Altruisme et légèreté. Heureux comme un gosse d’avoir réalisé son rêve de gamin en signant au Real où tout a malheureusement viré au cauchemar.

On ne peut pas aimer le football et ne pas avoir aimé Eden Hazard. Comme on ne peut pas non plus regretter qu’il n’ait pas optimisé non plus son immense talent qui aurait pu lui permettre même en étant le contemporain de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo de gagner un Ballon d’or. Mais c’est Eden. C’était Eden.