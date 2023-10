”Le grand Eden”, “Légende”, “Un honneur”, “Un top gars” : Kylian Mbappé, Vinicius, Frank Lampard et d’autres chantent les louanges d’Eden Hazard

Ses partenaires de Chelsea ont notamment salué sa carrière. “LÉGENDE. Profite de ta retraite mon ami. Quel joueur”, a commenté John Terry, capitaine emblématique des Blues. “Un plaisir de jouer avec toi mon ami. Quel talent et un top gars. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite”, a écrit Paulo Ferreira, ancien latéral.

“C’était un grand plaisir de jouer avec toi mon frère, que Dieu continue de bénir ta vie. Merci pour tout, je t’aime bro”, a réagi Willian. “Nous n’avons pas passé beaucoup de temps ensemble frère… Mais c’était un honneur ! Un vrai magicien. Tout le meilleur”, a ajouté Danny Drinkwater.

Artiste comme lui Juan Mata n’a pas loupé l’occasion : “Oh comment j’ai aimé jouer avec toi… Un des meilleurs. Profite de ton nouveau chapitre, mon ami, tu le mérites. Merci pour tous les souvenirs et pour avoir amené de la joie au football.” Évidemment Frank Lampard, qui a toujours avoué qu’Eden Hazard était le joueur le plus talentueux avec lequel il avait joué, a laissé un petit mot aussi : “Félicitations. Quel talent, et quelle carrière. C’était un plaisir de jouer avec toi. Tu es un top gars à tous les niveaux. Bonne chance pour la suite.”

Les anciens du Real Madrid ont aussi chanté ses louanges. “Félicitations pour ta carrière Eden”, a dit James Rodriguez. “Tu seras toujours une légende”, a tapé Fede Valverde. “Légende”, ont écrit Eduardo Camavinga et Vinicius. “Un pied droit magique”, s’est contenté Marco Asensio, alors que David Alaba a laissé trois émojis en forme de cœur. “Quel joueur !! Bonne chance pour la suite”, a réagi Raphael Varane. “Si vous aimez le football, alors vous appréciez Eden Hazard. Iconique”, a répondu Aurélien Tchouaméni.

Les adversaires d’Eden Hazard ont aussi eu leur mot à dire. “Le grand Eden. Merci”, a commenté Kylian Mbappé. “Merci pour tous les bons moments que tu as offerts au football. Tous les vrais fans de ce beau sport ont apprécié te regarder jouer”, a lancé Bruno Fernandez, le métronome de Manchester United. “Félicitations bro”, a dit Rio Ferdinand, glorieux défenseur des Red Devils, reconverti en consultant en Angleterre.

Un but de l’ex-capitaine des Diables, avec Chelsea contre Tottenham, a permis à Leicester de fêter le titre en Premier League en 2016. Les Foxes ne l’ont jamais oublié. “Tout le meilleur pour ta retraite”, a publié, en guise de clin d’œil, le club de Wout Faes.