Lukaku a dépassé Erwin Vandenbergh : retour sur neuf buts marquants du nouveau recordman belge

Son 1er : vingt minutes ont suffi

Le 22/08/2009 : Zulte-Waregem – Anderlecht 0-2. Apparu quelques semaines plus tôt à la fin du dernier match de la saison 2008-2009, Romelu Lukaku effectue cette fois ses vrais grands débuts en Pro League. Ariel Jacobs lance le gamin de 16 ans et trois mois à la place de Kanu à la 69e. Vingt minutes plus tard, il reçoit un centre de Mbark Boussoufa qu’il dévie dans le but gardé par Sammy Bossut et s’en va fêter son tout premier but professionnel en imitant la célébration de son coéquipier marocain.

Lukaku le soir de son premier but en carrière. ©Copyright ISOSPORT

Son 30e : les premiers en Diables

Le 17/11/2010 : Russie – Belgique 0-2. Huit mois après sa première convocation chez les Diables rouges offerte par Dick Advocaat, c’est avec Georges Leekens que Big Rom débloque son compteur en équipe nationale… face à Dick Advocaat, relancé à la tête de la Russie. Non content d’avoir marqué le 0-1 au bout d’un centre d’Eden Hazard, il s’offre déjà son premier doublé, au bout d’un long ballon de Kompany.

L'émotion de Big Rom après son premier but avec la Belgique. ©BELGA/LALMAND

Son 59e : la retraite de Ferguson

Le 19/05/2013 : West Brom – Manchester Utd 5-5. Ce dimanche-là, Lukaku dispute le dernier match de son prêt à West Brom. Mais cette date marque surtout la 1460e et ultime rencontre de Sir Alex Ferguson sur le banc de Manchester United. Pour l’occasion, les deux clubs s’offrent un festival et Romelu Lukaku plante un triplé en montant à la mi-temps.

À lire aussi

”J’ai fêté mes 20 ans quelques jours auparavant, donc j’ai six ou sept amis bruxellois qui sont venus faire la fête toute la semaine avant le match, a raconté Lukaku quelques années plus tard sur MUTV. J’étais donc fatigué. J’ai d’ailleurs dîné avec mes amis la veille et l’un d’eux m’a dit : 'Imagine si tu marques un triplé contre United demain !', je lui ai dit : 'Arrête mec, parce que je suis sur le banc'.”

Son 71e : le doublé vers le Brésil

Le 11/10/2013 : Croatie – Belgique 1-2. La Belgique attendait de retrouver la Coupe du monde depuis le tournoi au Japon et en Corée du Sud, en 2002. Ce soir d’octobre, il fallait battre la Croatie à Zagreb pour officiellement se qualifier. Les deux buts de Lukaku, dans ce qui n’était que son troisième match en étant décisif, ont fait la différence. “Cette victoire et cette qualification doivent être mises au crédit de l’ensemble des joueurs et du coach. Et le public, aussi, qui nous a soutenus durant toute la campagne. Merci !”, a réagi le héros du soir.

Personne n'a oublié le doublé de Lukaku en Croatie.

Son 130e : “le plus beau”

Le 29/03/2016 : Portugal – Belgique 2-1. Un centre en un temps de Jordan pour une tête de Romelu. Les frères Lukaku en rêvaient, ils l’ont fait ce soir-là à Faro face au Portugal de Ronaldo. Le résultat de ce match amical reste anecdotique, mais pas cet unique but marqué ensemble. “Pour moi, le plus beau, même de toute ma carrière, au niveau des émotions, c’est celui avec l’assist de mon frère Jordan”, a reconnu Romelu en 2019.

Son 185e : le record volé à Van Himst

Le 27/03/2018 : Belgique – Arabie saoudite 4-0. Quelques semaines après avoir égalé le record de Paul Van Himst et Bernard Voorhoof (30 buts), Lukaku profite d’un match amical contre l’Arabie saoudite pour inscrire un nouveau doublé… et devenir officiellement le meilleur buteur de l’histoire des Diables rouges. Il en totalise désormais 77.

À lire aussi

Son 231e : la remontada au Parc

Le 06/03/2019 : PSG – Manchester Utd 1-3. L'un des ses plus beaux exploits en Ligue des champions a été réalisé à Paris, en huitième de finale. Trois semaines après leurs revers à domicile au match aller (0-2), les Mancuniens ont besoin d’un petit miracle face au PSG de Thomas Tuchel. Celui-ci vient des pieds de Lukaku, qui fait 0-1 après moins de deux minutes. Et lorsque Paris croit s’en sortir en égalisant rapidement, Big Rom relance encore Manchester (30e : 1-2). C'est finalement Marcus Rashford qui profite d’une faute de main pour offrir la qualification aux Red Devils dans les arrêts de jeu.

À lire aussi

Son 330e : l’unique finale réussie

Le 12/02/2022 : Chelsea – Palmeiras 2-1. Dans sa carrière, Lukaku n’a marqué que lors de trois finales. Et il n’en a remporté qu’une seule, celle de la Coupe du monde des clubs avec Chelsea l’année dernière. Lukaku a inscrit le 1-0 de la tête.

Son 339e : le penalty de la honte

Le 04/04/2023 : Juventus – Inter 1-1. Cette demi-finale aller de Coupe d’Italie restera elle aussi dans son histoire. Mais pour de moins bonnes raisons. En égalisant sur penalty dans les arrêts de jeu (90e+5), Lukaku provoque la colère des tifosi de la Juve. S’ensuivent des cris racistes, une longue polémique et quelques belles amendes.