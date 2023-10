Lukaku a dépassé Erwin Vandenbergh : voici les neuf buts marquants du renard des surfaces devenu antivax

Depuis l’Espagne, où Vandenbergh vit depuis sa pension, l’ancien renard des surfaces du Lierse et d’Anderlecht nous refuse toutefois une interview. Son argumentation est – avouez-le – assez bizarre. “Les médias ont tellement désinformé la population pendant la période Covid, que je ne donnerai plus jamais d’interview de ma vie. Je n’ai jamais voulu de vaccin et vous l’entendez : je vis encore.”

On est donc allé à la recherche des buts qui ont marqué sa carrière, accompagnés par une anecdote.

Au Lierse, il marque les yeux fermés. En 1979-1980, il en met 39 en une saison en D1. ©BELGA

Son 1er : dans l’ombre de Ceulemans

Le 5/12/1976 : Lierse – Charleroi 5-1. Vandenbergh a 17 ans et 10 mois quand il marque son premier but pour le Lierse et trompe Daniel Mathy. Bizarrement, il ne joue pas en attaque, mais dans le milieu du terrain. Le Lierse a deux autres attaquants de grande classe : le Néerlandais Posthumus et… Jan Ceulemans. Le jeune Vdb n’ose pas réclamer un poste de titulaire en pointe.

Son 54e : malgré une nuit avec Jean-Marie

Le 19/12/1979 : Écosse – Belgique 1-3. Dans son premier match en équipe nationale, en Écosse, Vandenbergh marque son premier but. Comme tout débutant, il doit partager la chambre avec Jean-Marie Pfaff. Erwin n’oubliera jamais ce séjour cauchemardesque : Pfaff avait réclamé le silence total et l’obscurité, même en journée, pour pouvoir dormir.

Son 91e : bonjour Belmondo

Le 11/5/1980 : Lierse – Cercle 3-1. Après avoir notamment marqué six buts contre Hasselt, Vandenbergh inscrit son… 39e but de la saison contre le Cercle et devient ainsi meilleur buteur d’Europe. Il est invité à Paris pour la remise du Soulier d’Or européen. Parti en train, Vandenbergh arrive trop tard au Moulin Rouge. Il reçoit quand même son repas mais pendant le show, son assiette est aussitôt remplie de plumes et paillettes, et Vandenbergh rentre à l’hôtel avec l’estomac vide. Le lendemain, au Lido, c’est Jean-Paul Belmondo qui lui remet son prix.

Son 153e : Maradona râle

Le fameux but en 1982 quand il trompe l'Argentin Fillol.

Le 13 juin 1982 : Argentine – Belgique 0-1. Son but le plus historique, il le marque dans le match d’ouverture du Mondial 1982, contre l’Argentine, champion en titre. Sur centre de Vercauteren depuis la ligne médiane, Erwin contrôle le ballon de la poitrine, le laisse rebondir et fusille ensuite Fillol. Maradona perd son premier match en Coupe du monde et quitte le terrain la tête basse.

Son 154e : un doublé pour Van Himst

Vandenbergh en finale de Coupe d'Europe avec Anderlecht contre Tottenham. ©Icon Sport

Le 18/8/1982 : Anderlecht – Cercle 4-2. Vandenbergh quitte enfin le Lierse. Dans les années précédentes, il a dit non à Naples, la Juventus et au Bayern Munich. Mais Michel Verschueren réalise un des meilleurs transferts de l’histoire du club. Lors de son premier match, contre le Cercle, Vandenbergh offre deux buts à son entraîneur Paul Van Himst. Vercauteren le trouve les yeux fermés. Il marquera 112 buts pour Anderlecht.

Son 281e : il râle à la Grand-Place

Le 3/6/1986 : Mexique – Belgique 2-1. Il inscrit le but belge dans le match d’ouverture du Mondial 1986 contre le pays hôte (devant.. 110 000 Mexicains) mais rentre après ce match avec un problème au genou. Le Docteur Martens estime toutefois qu’une infiltration suffit et que Vandenbergh aurait pu rejouer après quatre jours de repos. Il est quand même convoqué à la Grand-Place pour l’immense fête à l’occasion du retour des Diables, mais n’est pas vraiment en mode festif.

Vandenbergh avec Philippe Desmet à Lille. ©Photo News

Son 282e : Lille dribble Barcelone

Le 15/8/1986 Lille – Rennes 3-0. Vandenbergh a plusieurs propositions, notamment de… Barcelone, qui envoie un dirigeant chez lui. Dans la maison parentale de Vandenbergh à Ramsel, Erwin refuse de signer le contrat qui lui est proposé. Il estime que Barcelone est trop loin de la Belgique et il signe finalement à Lille, avec Georges Heylens comme coach. Il marque vite son premier but contre Rennes et trompe aussi Joël Bats du PSG (1-0) mais ne marque plus autant qu’au Lierse et à Anderlecht.

Son 331e : vexé par les critiques

Le 11/5/1991 : Gand – Lokeren 5-1. Vandenbergh marque un hat-trick en 22 minutes et termine (pour la 6e fois) meilleur buteur du championnat avec 23 buts. Le Gand de René Vandereycken se hisse à la troisième place du championnat. Vandenbergh explique sa rage de marquer par les critiques émises suite à son aventure en France, où il aurait mené une vie de luxe.

Son 361e : usé au RWDM

Le 21/1/1995 : RWDM – Antwerp 3-1. Quelques jours avant son 36e anniversaire, Vandenbergh marque le dernier but de sa carrière pour son dernier club, le RWDM. Cette dernière aventure est la moins réussie de toutes. Lors de cette saison au Stade Edmond Machtens, il ne marque que quatre buts. Pourtant, son entraîneur est le même qu’à Gand, son ami Vandereycken. Et pourtant, d’autres anciens Diables – comme Vandersmissen et Vercauteren – ont terminé leur carrière en beauté au RWDM.