Notre Eden Hazard (1/8) : quand on l’a réveillé de sa sieste après son premier but pro

Le lendemain à la rédaction, on propose l’idée d’une interview de ce jeune Belge qui marque pour le LOSC en étant encore mineur, comme Kevin Mirallas quelques années avant lui. Les amateurs de football chez nous ont besoin d’histoires positives, en pleine période de vaches maigres, quelques semaines après un Euro 2008 joué sans les Diables.

Reste à trouver le numéro de téléphone de ce gamin qui n’a pas encore été appelé en équipe nationale par René Vandereycken. On envoie un message à Jean-Michel Vandamme, alors directeur de la formation de Lille. On avait conservé son numéro après une interview de Mirallas au domaine de Luchin, le centre d’entraînement du LOSC. La réponse tombe rapidement : “0033/662.22…” (il ne fonctionne plus mais on ne va pas le mettre en entier).

Dix petites minutes mais le gamin est déjà bon client

Premier essai en début d’après-midi. Ça décroche tout de suite. Eden Hazard nous demande de rappeler plus tard, parce qu’il doit faire une sieste. L’optimisme retombe. Un footballeur qui vous demande de retéléphoner ultérieurement, c’est souvent une manière de faire comprendre qu’il n’a pas envie de parler et qu’il ne décrochera plus. C’était déjà le cas en 2008 et ça l’est toujours quinze ans plus tard.

Il est 17h et le chef s’impatiente. Aura-t-on bien l’interview de cet Eden Hazard dont il n’a jamais entendu parler. “Parce qu’il faut trouver autre chose à la place sinon”. On rappelle sans trop y croire. Une voix d’outre-tombe décroche. On a réveillé Hazard de sa sieste. “OK pas de problème, tu peux y aller maintenant.” Dix petites minutes d’interview mais le gamin est déjà bon client.

Jusqu’à sa dernière saison à Lille, Hazard était encore facilement joignable pour la presse belge. Sans passer par un attaché de presse. Puis il est devenu champion de France et a signé à Chelsea. Le foot business a fait son œuvre. Le Brainois est toujours resté détendu avec les journalistes mais avoir son numéro de téléphone était devenu compliqué. Pour ne plus le sortir de sa sieste.