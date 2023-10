Notre Eden Hazard (2/8) : un slalom et, déjà, un chant à sa gloire pour sa première chez les Diables

La dernière fois qu’on était allé au stade Josy Barthel, à Luxembourg, pour un match de la Belgique, la rencontre avait été arrêtée à cause de la neige. Cette fois-ci, le 19 novembre 2008, heureusement, la partie est allée à son terme et on a pu assister au premier match d’Eden Hazard sous le maillot national. Aucune télévision belge n’avait été dépêchée sur place, pour un match amical privé de quelques cadres et qui était avant tout un prétexte pour fêter le centenaire de la fédération luxembourgeoise.