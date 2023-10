Notre Eden Hazard (3/8) : quand le gamin à la coupe tektonik faisait danser le Stadium avant de lui dire au revoir

Mais la meilleure saison d’Eden Hazard à Lille, c’était sa dernière. Celle où il a marqué 20 buts et délivré 18 passes décisives. Dont un triplé pour son dernier match alors qu’il n’avait pas dormi de la nuit, comme l’a confié Rio Mavuba dans une anecdote savoureuse.

Quelques semaines plus tôt, alors étudiant, nous avions décidé, avec un ami, de nous rendre à Villeneuve-d’Ascq pour mesurer nous-mêmes l’ampleur du phénomène. Il s’agissait d’un des derniers matchs au Stadium avant le passage du LOSC au Stade Pierre Mauroy. Et on a vite compris à quel point le Diable était la star. Le simple fait d’apercevoir notre plaque belge ne laissait aucun supporter lillois indifférent : “vous êtes là pour notre Eden ?”“Il est quand même Belge, votre Eden” leur répond-on dans un sourire. Mais au vu de nombre de personnes qui portaient son maillot floqué du numéro 10, on a presque fini par en douter.

Eden Hazard à Lille, une histoire d'amour magnifique. ©AFP

Dans une chaleur étouffante, on n’a pas été déçu d’avoir fait le déplacement. Pas seulement parce que le pain saucisse avalé à l’entrée du stade était délicieux, mais surtout parce qu’Eden nous a encore plus régalés. Nous étions le 1er avril et le Brainois était d’humeur blagueuse. Il a livré, ce jour-là, un match fou. Comme un gamin dix fois plus fort que ses compères de classe dans la cour de récré. Provoquant un penalty dès la deuxième minute de jeu, Hazard et sa nouvelle coupe de cheveu (la coupe iroquoise dite teknonik, dont la disparition n’inquiète personne) avaient fait danser toute l’équipe au moment de la célébration. Même le Brésilien Tulio De Melo, pourtant réputé pour son déhanché, semblait apprendre des pas.

Un assist pour Dimitri Payet plus tard, Eden permettait à Lille de croire encore au titre. Le LOSC terminera la saison finalemen troisième avant de voir son joyau filer à Chelsea. Mais le stade n’avait qu’un seul mot à la bouche : merci.