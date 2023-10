Notre Eden Hazard (7/8) : quand il a débarqué au Stade brainois en passant par son jardin… comme dans son enfance

Foot: visite au club de Braine-le-Comte, où Eden Hazard a évolué. ©Didier Bauweraerts

Ce week-end-là, les Diables rouges étaient en pleine campagne qualificative pour la Coupe du monde en Russie et la veille, la Belgique affrontait la Grèce. Blessé au mollet, Eden avait dû faire l’impasse sur cette rencontre, soldée par un partage 1-1. Un forfait qui n’a pas altéré sa bonne humeur de revenir au Stade Brainois dont la pelouse jouxte le jardin familial.

Les fans sont bien présents. La police est sollicitée même si c’est plus une ambiance familiale et bon enfant qui domine le Sans Fond.

Personne ne sait d’où viendra Eden. De la maison d’à côté ? À pied ? En voiture d’un autre endroit ? Finalement, c’est en passant à nouveau par son jardin qu’Eden faisait son apparition aux côtés de son père, Thierry. Comme du temps de son enfance où il n’avait qu’à franchir la clôture pour aller jouer avec ses amis.

Si dans un premier temps, on pensait apercevoir un adolescent à la démarche tranquille et à l’allure décontractée, c’était bien le capitaine des Diables qui refoulait cette pelouse bichonnée par le papa. Et en restant bien fidèle à lui-même : se montrant souriant, rigolant avec tout le monde, signant des autographes par centaine, acceptant même de prendre lui-même les selfies. Eden Hazard n’a oublié personne cet après-midi-là. Pas même la presse à qui il a donné davantage de réponses qu’espérées : les Diables, son retour aux entrainements à Chelsea et le Stade Brainois qu’il a encouragé jusqu’au bout, célébrant la victoire ce jour-là de son club de cœur.

