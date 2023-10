Notre Eden Hazard (8/8) : costume-cravate, maillot sans numéro et "je ne sais pas trop quoi dire" à Madrid, en juin 2019

Hazard prend la pose pour les dizaines de photographes présents à sa présentation. ©AFP

En ce 13 juin 2019, il devient autant un joueur de football qu’un produit de marketing. Les questions qui accompagnent ce transfert relèvent moins du sportif que du foot-business. Sa présentation officielle va-t-elle battre le record de CR7 et attirer plus de 75 000 aficionados? Les files seront énormes, au point de faire littéralement le tour de Santiago Bernabeu, mais le décompte s'arrêtera à 50 000, "seulement". Quel numéro portera le nouveau "galactique"? La réponse ne viendra que quelques semaines plus tard puisque cela n'était pas encore fixé à ce moment. Un maillot sans numéro. Tout un symbole, ici aussi. Bizarrerie d'une machine marketing pourtant bien huilée. Hazard aurait voulu le 10, déjà pris par Modric. Il recevra d'abord le 50, numéro intérimaire remplacé dans un deuxième temps par le 7 et le lourd héritage "ronaldesque" qui l'accompagne.

Après avoir troqué le costume pour la vareuse, il foule l'herbe mythique de Bernabeu. Quelques jongles, des ballons expédiés dans le public, quelques selfies avec les tribunes puis un 'hala Madrid' au micro: cette mise en scène ne colle pas vraiment au Brainois de 28 ans.

Sur cette même pelouse, dans un coin, le papa, Thierry, filme la scène; les trois frangins se marrent de voir l'aîné un peu mal à l'aise. Carine, la maman, ne peut pas retenir les larmes. Elle est là, l'authenticité et l'affection profonde. Dans les yeux d'une famille heureuse de réaliser le rêve du plus grand des fils. Difficile de ne pas sentir le décalage avec tout le reste. Espérons que la suite se passe plus naturellement, se disait-on alors. Sans se douter de la façon dont les choses allaient tourner.