”Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment”, a écrit l’ancien joueur de Lille, Chelsea et du Real Madrid, “après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel.”

Eden Hazard avait déjà mis un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde 2022 au Qatar et l’échec des Diables rouges pour se concentrer sur ses derniers mois au Real Madrid, le club de ses rêves. À Madrid, il n’aura jamais réussi à s’imposer et il y a résilié son contrat à l’amiable en juin dernier alors qu’il lui restait encore un an de contrat.

Cité dans plusieurs clubs cet été en MLS, en Arabie saoudite, dans des clubs du subtop européen et même au RWDM, le Brainois ne s’est jamais réellement montré intéressé par un nouveau défi et a donc logiquement décidé de mettre un terme à une carrière longue de 15 ans.

S’il a enchanté les supporters de Lille et de Chelsea (moins ceux du Real Madrid), il a également participé à écrire l’une des plus grandes pages du football belge lors de l’Euro 2016 et surtout de la Coupe du monde 2018. Ces matchs face à la Hongrie, la Tunisie ou le Brésil notamment resteront à jamais gravés dans la mémoire des supporters belges.