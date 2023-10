Romelu Lukaku rend hommage à Eden Hazard : "Tu as été un exemple du premier jour jusqu’à la fin, pour nous tous"

Le capitaine des Diables rouges, qui a disputé 79 matchs en sélection avec l’ancien capitaine, a rendu hommage en ces termes : “Je voudrais te remercier, comme équipier, pour ces longues années passées ensemble. On a grandi ensemble en équipe nationale, et cela a été un plaisir de jouer avec toi. Tu nous as amené du bonheur, des buts, des assists. Tu as marqué l’histoire du football belge et tu as donné du plaisir aux gens. Tu as été un exemple du premier jour jusqu’à la fin, pour nous tous. Tu as aussi montré comment être un homme de famille et un joueur de haut niveau. Je te souhaite le meilleur pour toi et ta famille.”

