Sponsors étonnants dont un plutôt polémique: Eden Hazard, une retraite sportive après quelques années très rémunératrices

L’éternel Nike

Il s’agit très certainement de l’un de ses plus anciens et principaux sponsors. En 2007, alors qu’il fait ses premiers pas en Ligue 1 avec Lille, Eden Hazard a choisi l’équipementier Nike comme premier partenariat. Un contrat qu’ils ont renouvelé en 2014, lors de sa période dans le club londonien de Chelsea. Celui-ci a participé à plusieurs campagnes publicitaires pour la marque de sport américaine au cours de la période contractuelle. Et il a continué de porter des crampons fabriqués par Nike lors de ses matchs.

Si le montant du partenariat n’a pas été révélé ni confirmé, le magazine Forbes estimait en 2021 que l’apport du sponsoring pour le Belge était de 2,5 millions d’euros cette année-là, principalement tirés de son partenariat avec la marque à la virgule. Une somme à ajouter des 22,1 millions avant impôts qu’il gagnait durant son passage au Real Madrid.

Un Lotus à chaque café

Alors qu’il était toujours à Chelsea, cela n’a pas empêché Eden Hazard de se rapprocher de la Belgique sur le plan du sponsoring. Entre 2017 et 2018, le Brainois a signé un contrat d’un an avec la marque de spéculoos Lotus Bakeries pour l’exploitation de son image, selon Walfoot. Un contrat qui lui aurait permis d’empocher environ 125 000 euros.

Si le partenariat n’a duré qu’une seule année, elle a malgré tout marqué les esprits, notamment grâce à une publicité où l’on voit le football tirer au milieu de 10 000 tasses de café sans en faire tomber une seule. Trucage ou exploit ? Le mystère est encore en suspens.

Voiture électrique

Les amoureux du ballon rond et les plus grands fans du joueur belge le savent, Eden Hazard est un amateur de belles voitures. Les photographes l’ont régulièrement vu arriver sur le terrain d’entraînement avec de nombreux bolides de prestigieuses marques comme Mercedes, Audi, Porsche ou encore Lamborghini.

Mais pour un partenariat, le Belge a choisi la sobriété. Et la durabilité aussi. En 2018, le constructeur japonais Nissan se lance dans la seconde génération de la Nissan Leaf, une Berline compacte 100 % électrique. À la même période, le Brainois devient l’ambassadeur mondial de la marque. “En tant que père, j’ai le devoir envers mes enfants de montrer l’exemple. Il y a de nombreuses actions positives que chacun d’entre nous peut décider d’entreprendre, comme faire le choix d’un véhicule 100 % électrique”, avait-il alors déclaré.

À noter que le montant de cet accord entre le Belge et la marque japonaise n’a pas été révélé.

McDonald’s, la polémique

Il n’est pas rare de voir des sportifs collaborer avec des marques de fast-food. Il y a eu le basketteur Tony Parker avec Quick ou l’équipe de France de football avec KFC. Et Eden Hazard n’a donc pas fait office d’exception quand il s’est lancé dans un partenariat avec McDonald’s, en 2021.

Une collaboration qui aurait pu être anodine si le footballeur n’avait pas été en mauvaise forme lors de celui-ci. À ce moment-là, le Belge ne jouait quasiment plus pour le Real Madrid, et de nombreuses personnes critiquaient son hygiène de vie. De nombreuses moqueries ont suivi, considérant la publicité où on le voit s’extasier devant deux burgers comme un “bad buzz”.

Égérie

Au cours de sa carrière, plusieurs autres marques ont utilisé l’image du footballeur belge. Durant son temps à Chelsea, la marque de casques et écouteurs Beats by Dre ou encore l’entreprise de jeux vidéo EA Sports ont lancé un partenariat avec Chelsea, avec comme Eden Hazard comme ambassadeur principal. Une collaboration qui lui a notamment valu d’être sur la couverture du célèbre jeu FIFA 20.

La couverture de FIFA 20, avec Eden Hazard comme égérie. ©EA Sports

En équipe nationale, le Belge a également donné son image à la marque horlogère Ice-Watch, fondée par Jean-Pierre Lutgen.

Mais le Brainois s’est également intéressé aux jeux en ligne, avec une alliance avec Bwin entre 2017 et 2019, pour 153 000 euros par an.