Thorgan Hazard s’exprime sur la retraite de son frère : “Quand tu voyais Eden jouer, ta journée était réussie”

Quand vous a-t-il évoqué une possible retraite pour la première fois ?

“Cela a commencé quand il a trouvé un accord avec le Real Madrid pour sa dernière année de contrat. Après cela, il n’avait, je pense, plus envie de jouer au football. Je ne peux pas donner les raisons de son arrêt à sa place mais c’est ce qu’il m’a dit. ”

Et avez-vous tenté de le convaincre de continuer ?

“Je ne me suis pas trop mêlé de ses affaires. Il avait une vision globale de sa situation. S’il avait été célibataire et sans enfants, il aurait tenté une aventure plus exotique, par exemple, mais il voulait profiter de sa vie de famille. Il arrivait au bout et a préféré arrêter. ”

Est-il en paix avec sa décision ?

“Il est toujours en paix avec tout ce qu’il fait. Il tient ça de notre mère. Je sais qu’il n’a pas pris cette décision à la légère. Il a été professionnel plus de 15 ans et fermer cette page de son histoire n’était pas facile. La situation mentale et physique dans laquelle il était a beaucoup joué. Il a désormais d’autres préoccupations dans la vie. Être en famille, notamment. ”

À lire aussi

C’est ça son avenir à court terme : profiter de sa femme et de ses enfants ?

“Il va se mettre à d’autres activités mais pas forcément directement. Je pense qu’il veut se poser un peu aussi. Avec cinq fils, il a déjà beaucoup à faire et il aura peu de temps pour lui. (rires) Le connaissant, il aime bien le vélo, il va peut-être s’y mettre. Je l’imagine aussi faire du golf. Puis, il voudra suivre ses enfants dans toutes leurs activités. ”

Et à plus long terme ?

“Ne vous attendez pas à le voir sur un banc de touche. Il fera des choses, mais sera quelqu’un de discret. ”

À lire aussi

Vivra-t-il à Madrid ou en Belgique ?

“Le plan est qu’il reste à Madrid. Après, cela changera peut-être par la suite. ”

Quel moment de sa carrière retenez-vous plus qu’un autre ?

“Il y en a eu beaucoup… J’ai tout vu en étant aux premières loges. J’ai suivi sa carrière, des moments les plus beaux aux plus compliqués. Même si ces deuxièmes sont largement moins nombreux. Si je dois ressortir un match, c’est celui face au Brésil car j’étais sur le banc pour l’admirer. J’ai rarement été aussi fier d’Eden en tant que joueur. Après, j’ai pris un plaisir fou à aller à tous ses matchs à Lille lorsque je jouais à Lens. J’étais aussi là au début à Chelsea. ”

Que retenez-vous de sa carrière ?

“Un jour, j’ai entendu quelqu’un dire que quand on savait qu’on allait voir Eden Hazard jouer le soir, la journée passait plus vite. Les gens se disaient que peu importe le match, si Eden était là, il allait leur donner du plaisir, leur faire vivre un beau moment. En y repensant, je ressentais la même excitation avant d’aller aux matchs d’Eden ou de le voir à la télévision. Je savais qu’il allait se passer quelque chose. ”

C’est une de ses grandes fiertés. Il a donné beaucoup de plaisir aux gens.

”Pour tous les Belges, Eden ne laissera qu’un souvenir positif. Il a écrit les plus belles pages du football de notre pays. On attendait tous de le voir jouer. Quand il ne jouait pas avec les Diables, beaucoup de gens étaient déçus. Le spectacle n’était pas le même sans lui.”

Regrette-t-il d’avoir terminé sur une note négative au Real ?

“Rien n’est jamais grave avec lui. Il aurait voulu connaître d’autres adieux mais c’est comme ça. Peut-être que certains ne retiendront que son histoire avec le Real Madrid mais les fans d’Eden retiendront bien plus que la dernière aventure. Ils savent ce qu’Eden a apporté au football. Dans certains livres, le dernier chapitre n’est pas toujours le plus heureux. ”

Considérez-vous qu’il fait partie des dix joueurs qui ont marqué la dernière décennie du football mondial ?

“Une carrière se définit par périodes. À la Coupe du monde 2018, il faisait partie au moins du top 3 mondial. Si nous gagnons la Coupe du monde, je pense qu’il aurait pu gagner un beau trophée individuel (NdlR : il ne le cite pas mais parle du Ballon d’or). Il l’aurait largement mérité même s’il a toujours dû composer avec Ronaldo et Messi. Quand il était en Premier League, il était souvent au-dessus du lot et y a tout gagné. Individuellement et collectivement. Pareil à Lille. À Madrid, il n’a peut-être pas été à son niveau d’un point de vue individuel mais il a gagné des titres. ”

A-t-il promis de venir vous voir à Anderlecht ?

“Je pense qu’il aura le temps durant les vacances scolaires. Je regrette juste qu’il n’ait jamais pu venir avec sa famille à Dortmund. Il aurait adoré l’ambiance. J’espère qu’il appréciera celle du Lotto Park. (rires) ”