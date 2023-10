Timothy Castagne s’en veut d’avoir donné une interview sur Courtois : “J’ai parlé avec Thibaut ce matin”

L’interview que Timothy Castagne a donnée au sujet de Thibaut Courtois a provoqué des vagues. Prévu au point de presse à Tubize, Castagne a respecté son devoir et s’est présenté devant les journalistes. “Le timing de cette interview n’était pas bon, dit Castagne. Je n’aurais pas dû parler de ce sujet avant des matchs de qualification importants. On doit se concentrer sur le football. Et lui, il est dans une phase importante de sa rééducation.”