En famille à Madrid, spectateur en Pro League et quelques bières : voici la nouvelle vie du jeune retraité Eden Hazard

Six offres refusées cet été

C’est d’ailleurs pour des raisons familiales que l’ancien capitaine des Diables a refusé les offres qui se sont offertes à lui cet été. Vancouver (en MLS), les Rangers et Crystal Palace l’ont notamment approché, sans qu’un accord ne puisse être trouvé. L’Arabie saoudite, la Turquie et le Brésil lui ont également fait les yeux doux, sans plus de succès.

Avec un peu de recul, on pouvait évidemment s’attendre à l’annonce de la retraite d’Eden Hazard. Sa présence en guest-star de l’annonce du transfert de Lavia à Chelsea et surtout de celle de Thorgan à Anderlecht étaient des indicateurs. “Je vais jouer deux matchs à l’Union : face à Anderlecht puis contre le RWDM de Kylian et puis j’arrête le foot”, blaguait-il alors.

Dans le documentaire 'Believe' sur le parcours qualificatif des Diables pour 2024, certaines phrases prononcées par Eden lors de l’hommage qui lui a été rendu en juin avaient également mis la puce à l’oreille. “Petit à petit, il est temps de profiter de la vie avec ma famille et mes amis. Et de boire quelques bières”, souriait-il avec son humour bien à lui, qui traduit toujours une part de vérité.

On peut compter sur Eden pour profiter de la vie. ©BELGA

Son fils Leo (10 ans) joue toujours au Real

Dans un premier temps, c’est à Madrid – là où il vit depuis 2019 – qu’Hazard va continuer à vivre. Il va pouvoir prendre tranquillement quelques kilos sans avoir toute la presse espagnole sur le dos. Pourquoi rester à Madrid ? Parce que sa femme Natacha s’y plaît beaucoup, parce que ses enfants y sont scolarisés et parce que son fils Leo (10 ans) évolue toujours avec le Real. Mais par la suite, un retour en Belgique n’est pas à exclure.

On devrait d’ailleurs rapidement voir Eden dans les stades de Pro League pour venir encourager Thorgan au RSCA et Kylian au RWDM. On imagine également qu’il sera rapidement invité par Lille et Chelsea pour donner un coup d’envoi et être mis à l’honneur en tant que légende des deux clubs.

Et après ? Eden Hazard devrait s’éloigner du monde du football. Le métier d’entraîneur ne l’intéresse pas. Avec sa personnalité, on ne l’imagine pas non plus être agent. Il participera certainement encore à certaines rencontres caritatives, comme celle qui a lieu le 18 octobre à Calais avec le Variétés Club de France, où sa présence est annoncée. Puis ce sont d’autres sports qui devraient rythmer la vie d’Eden : le golf, cher à son pote Gareth Bale, et le vélo. Mais à un tout autre niveau.