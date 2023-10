Georges Leekens salue le retraité Eden Hazard : “L’épisode du hamburger a fait de lui un excellent capitaine”

”On doit dire félicitations à Eden pour tout ce qu’il a fait pour le football belge. C’est un des plus grands joueurs de l’histoire, estime Long Couteau. Il aimait le foot, c’était un passionné. Il a commencé très jeune, il ne faut pas l’oublier. À 17 ans, il était déjà le meilleur joueur de France. Puis il a continué à gravir les échelons à Chelsea puis au Real Madrid, en empilant les trophées Mais si je dois garder une image de lui, c’est sa Coupe du monde avec les Diables en 2018 : chacune de ses actions était du niveau de Messi ou de Mbappé.”

guillement En 2018, chacune de ses actions était au niveau de Messi ou Mbappé.

Hazard a grandi aux côtés de Leekens. ©Belga

Un hamburger fondateur

Pourtant, Leekens n’a pas toujours été dithyrambique avec Eden Hazard. On se souvient notamment de l’affaire du hamburger, lors de Belgique – Turquie, en 2011. Remplacé à l’heure de jeu, le Brainois s’était directement rendu aux vestiaires pour se laver avant de rejoindre sa famille à l’extérieur du stade pour manger un hamburger. Une attitude qui avait été jugée non professionnelle par le sélectionneur.

”Après cet épisode, je l’ai suspendu pour trois matchs mais après un match, je l’ai déjà repris. Je n’étais pas dans l’optique de le punir mais de lui faire prendre ses responsabilités.” Et cela a fonctionné. “Au début, j’étais sévère avec lui car je voulais le pousser au maximum de son potentiel. Il prenait les choses avec trop de légèreté. Je n’avais aucun souci avec le fait qu’il rigole et s’amuse à l’entraînement mais il était à 50 % de ses capacités, ses statistiques n’étaient pas bonnes. Il devait être plus dominant dans son jeu et créer plus. Cette sévérité a porté ses fruits. Après l’histoire du hamburger, il est devenu un joueur de classe mondiale, un leader et un capitaine exemplaire. Il est devenu un joueur majeur, sur et en dehors du terrain, comme lorsqu’il a fait le show sur la Grand-Place de Bruxelles en 2018.”

La dernière fois que Leekens et Hazard se sont croisés, c’était en 2014, lors d’un match amical entre la Belgique et la Tunisie, juste avant le Mondial au Brésil. “Le match a été arrêté à cause de la grêle et on s’est vu dans le couloir vers les vestiaires. On a parlé de sa famille et je lui ai souhaité bonne chance pour le Mondial. Il m’a dit qu’on avait le temps d’aller manger un hamburger et qu’il me le payait (rires).”

À lire aussi

L’argent n’a jamais été son moteur

Désormais, c’est son rôle de père qu’Eden Hazard va assumer à temps plein. “Je le comprends un peu. C’est un homme de famille, qui a cinq enfants. Il prend son rôle de papa très au sérieux. Il aurait pu aller gagner dans l’argent en Arabie saoudite ou aux États-Unis comme Messi mais pour lui, cela n’a jamais été le plus important. Il a toujours privilégié le jeu. S’amuser, ça, c’est Eden. Pour lui, le foot a toujours été un hobby, qui est devenu son métier durant 16 années. Il a sacrifié beaucoup pour ce job. Il n’a jamais eu la grosse tête. Il va désormais profiter des siens et guider ses frères.”

guillement On doit être fiers... mais aussi un peu tristes

Mais il ne guidera pas la prochaine génération des Diables rouges. “On doit être fiers de sa carrière mais aussi un peu tristes. C’est un peu dommage de ne pas l’avoir eu pour guider la nouvelle génération. Certains jeunes comme Doku auraient pu profiter de sa fantastique expérience. Mais avec ses blessures depuis quelques années, ce n’était pas évident de continuer”, termine Leekens.