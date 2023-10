Il y a dix ans, les Diables Rouges retrouvaient enfin le Mondial grâce à un doublé de Lukaku en Croatie. Le début de l’âge d’or…

À lire aussi

Eden était, bien sûr, de la genèse, ce 11 octobre 2013, au stade Maksimir de Zagreb. Comme Courtois, Witsel, Fellaini ou De Bruyne. Captain Kompany, était lui blessé, comme Christian Benteke. Une contrariété pour Marc Wilmots, embêté par le forfait de son buteur. Alors qu’il n’avait disputé que 53 petites minutes jusqu’ici dans ces éliminatoires, Romelu Lukaku fut l’attaquant des Diables pour ce match décisif : la Belgique n’a besoin que d’un partage en Croatie pour valider son ticket pour le Mondial 2014 au Brésil. L’ancien Mauve est en forme, il a inscrit quatre buts en deux matches et demi avec Everton. Et la Croatie l’inspire (jusqu’au Mondial 2022…) : l’Anderlechtois avait fêté sa première cape lors d’un match amical contre l’équipe aux damiers (perdu 0-1 en mars 2010). Lukaku sera le grand artisan du succès 1-2 : il plante un doublé en première période, tout en puissance, une performance fondatrice dans sa riche carrière diabolique. Pour inscrire son premier but, au quart d’heure, Romelu avait fait preuve de tout le calme qu’il fallait. Sur le second, à la 38e, il a mangé toute la défense croate sur une course de 60 mètres, alliant vitesse et puissance. La réduction du score de Krancjar en fin de match ne fit même pas frémir les Diables…

guillement Benteke a commencé et j’ai fini le boulot...

“Benteke a commencé et j’ai fini le boulot, commenta Lukaku après le match. Peut-être qu’on jouera aussi un jour ensemble devant. En attendant, le plus important, c’est l’équipe. On a tous amené notre pierre. Du capitaine au staff. On a mérité le Brésil.”

La Coupe du monde, Romelu en rêvait : “Je repense encore à ce Mondial 2002. J’avais neuf ans et j’allais à l’école primaire. J’avais regardé le match contre le Japon puis j’avais dû filer aux cours mais sans arriver à me concentrer. J’y ai pensé avant ce match à Zagreb. Maintenant, ce sera à moi de perturber les écoliers”, lança-t-il encore dans un éclat de rire. Avant de faire la fête, déjà commencée dans le vestiaire visiteurs du stade Maksimir. “C’était l’ambiance, rigolait encore Big Rom. On a dansé et chanté. On avait branché un iPod sur une enceinte et ça donnait bien. Qui était le DJ ? Moi évidemment. J’ai mis des morceaux de Kayne West, Jay-Z, 50 Cent, Drake et plein d’autres. J’ai filmé tout ça et mis sur mon compte Instagram. C’est rigolo.”

L’histoire ne le dit pas, mais Marc Wilmots a sûrement esquissé un pas de danse. Le sélectionneur réussissait là où Aimé Anthuenis, René Vandereycken, Dick Advocaat et Georges Leekens avaient échoué. Lui, le héros malheureux du huitième de finale du Mondial 2002 perdu contre le Brésil, alors le dernier match de la Belgique dans un tournoi majeur. Bien aidé par une nouvelle génération de Diables talentueux, le Taureau de Dongelberg replaçait notre pays sur la carte du foot mondial, avant de le mener à la première place mondiale du classement Fifa. La Coupe du monde 2014, l’Euro 2016, puis, avec Roberto Martinez, le Mondial 2018, l’Euro 2020 et la Coupe du Monde 2022, avant l’Euro 2024 dans quelques jours avec Tedesco, les Diables n’ont plus connu l’enfer de vivre une compétition majeure dans leur fauteuil depuis ce 11 octobre 2013…

À lire aussi

Croatie – Belgique 1-2

11 octobre 2013, qualifications Mondial 2014 (groupe), Zagreb (stade Maksimir)