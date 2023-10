L’Autriche sans plusieurs stars face à la Belgique : “Mais nous pouvons être optimistes”

C’est en effet un peu l’hécatombe pour l’équipe autrichienne qui devra se passer de ses deux principales stars : son défenseur et capitaine David Alaba (Real Madrid) ainsi que son attaquant et joueur le plus capé Marko Arnautovic (Inter Milan). Le premier a dû déclarer forfait lundi, alors que le second était d’ores et déjà absent de la liste initiale de Rangnick. Comme l’autre buteur Karim Onisiwo (Mayence).

Et pour ne rien arranger à ses problèmes offensifs, Ralf Rangnick ne sait toujours pas s’il pourra compter sur Michael Gregoritsch (Fribourg), son autre grand atout en attaque qui a d’ailleurs marqué face à la Belgique en juin dernier. Ces mardi et mercredi, le joueur s’est entraîné individuellement à cause de douleurs au mollet. Il a donc fallu rappeler un autre profil offensif en dernière minute : Sasa Kalajdzic (Wolverhampton), arrivé en même temps que le défenseur Romano Schmid (Werder Brême).

Avec Sabitzer et Baumgartner

Si ce dernier a été convoqué en urgence, c’est parce que la ligne arrière n’est pas non plus épargnée. Philipp Mwene (Mayence), Gernot Trauner (Feyenoord) et Stefan Posch (Bologne) sont tous écartés, en plus évidemment du capitaine Alaba. “Mais nous jouerons pour gagner, se motive Romano Schmid. Bien sûr, la Belgique a de grandes qualités. Mais nous avons déjà vu au match aller (NdlR : 1-1 à Bruxelles) ce qui était possible de faire. Nous pouvons certainement être optimistes.”

Le joueur du Werder reste positif parce qu’il a vu les deux autres stars de l’équipe – Marcel Sabitzer (Dortmund) et Christoph Baumgartner (Leipzig) – réintégrer le groupe ce mercredi matin. Auparavant incertains à cause de soucis musculaires, les deux milieux de terrain devraient bel et bien être en mesure d’affronter les Diables rouges vendredi soir.