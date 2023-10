Lukaku a repris son trône devant la jeunesse : dans quelle forme sont les Diables rouges, nouvelle plus jeune équipe du top 10 mondial ?

La plus jeune équipe du top 10

La cure de rajeunissement n’est donc pas stoppée par l’absence de certains : la moyenne d’âge s’élève même désormais à 25,3 ans, soit plus de deux années de moins que le groupe présent au Qatar il y a quelques mois (27,8 ans). La Belgique devient ainsi la nation la plus jeune au sein du top 10 du classement Fifa, devant l’Espagne et les Pays-Bas (25,6 ans). Et dans le top 50, seuls le Costa Rica (25 ans), l’Uruguay (25) et les États-Unis (24,5) font mieux.

L’arrêt de la plupart des plus anciens (Alderweireld, Hazard, Mignolet, Witsel…), les absences de certains autres (Courtois, De Bruyne, Mertens) et les arrivées de Vermeeren (18 ans), Bakayoko (20), Keita (21) ou Deman (23) contribuent à ce changement radical. Mais ces derniers ne sont pas là par hasard. Ils mènent d’ailleurs plusieurs catégories statistiques en ce début de saison.

Vemeeren et Bakayoko : maîtres du temps…

Déjà quinze matchs dans les jambes. Avec leurs rendez-vous européens, Arthur Vermeeren (1 342 minutes) et Johan Bakayoko (1 042) sont les deux Diables rouges les plus utilisés cette saison. Mandela Keita (917), coéquipier de Vermeeren à l’Antwerp, arrive, quant à lui, juste derrière. Le papy Jan Vertonghen (36 ans) est toutefois encore présent dans le top 5 (900 min). Avec Arthur Theate (900 min) et Zinho Vanheusden (900), le Diable le plus capé de l’histoire est d’ailleurs le seul joueur de champ à présenter 100 % de temps de jeu.

Parmi les joueurs qui avaient très peu joué avant le rassemblement de septembre (notamment à cause de leur transfert), la plupart ont profité du mois de septembre pour se rattraper. Romelu Lukaku a par exemple accumulé 587 minutes ces trois dernières semaines, alors que Dodi Lukebakio (+466), Timothy Castagne (+450) ou Charles De Ketelaere (+465) ont aussi repris le rythme.

En revanche, la situation est davantage préoccupante pour Michy Batshuayi et Youri Tielemans, les deux seuls véritables remplaçants en club au sein de la liste de Domenico Tedesco. Avec le Fenerbahçe, Batshuayi ne compte que 34 % de temps jeu et n’a reçu que 207 minutes depuis septembre. Alors que Tielemans doit se contenter des miettes à Aston Villa : 288 minutes réparties en sept matchs et 44 % de temps de jeu depuis le début de la saison.

… et des passes décisives

Vu leur grand nombre de matchs disputés, Johan Bakayoko et Arthur Vermeeren dominent aussi le classement des assists, en l’absence du patron Kevin De Bruyne. L’ailier du PSV en a distribué six, et le milieu de l’Antwerp en compte cinq.

En revanche, le meilleur buteur de l’histoire du football belge est à nouveau le Diable le plus décisif. Romelu Lukaku a marqué 7 buts depuis le dernier rassemblement (décisif toutes les 87 minutes). Alors que dans le même temps, Loïs Openda (+3) et Michy Batshuayi (+1) n’en totalisent que quatre ensemble.

Lukaku reprend sa couronne

Si Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne ont pris l’habitude de figurer tout en haut du classement des joueurs les mieux notés, c’est donc assez logiquement le troisième “capitaine” de l’équipe qui occupe désormais le trône. Romelu Lukaku (7,31/10), qui portera le brassard pour ces deux matchs, est récompensé de son début de saison canon avec la Roma. Il permet aussi à “l’ancienne génération” de garder le contrôle, même si Jérémy Doku (7,25/10) et Dodi Lukebakio (7,05/10) le titillent grâce à leur très bonne forme avec Manchester City et Séville.

Vu ses apparitions souvent insuffisantes à Aston Villa, Youri Tielemans (6,12/10) apparaît en revanche tout en bas de notre classement des notes pour ce début de saison. Thomas Kaminski (6,23/10) paye, quant à lui, en tant que gardien, les défaites accumulées de Luton Town.