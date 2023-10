Non repris par Tedesco et sur le banc à Wolfsbourg, Aster Vranckx se livre : “Je suis déçu, mais de ma situation”

Le nouveau groupe U21: ”J’ai vu beaucoup de bonnes choses”

C’est avec un statut de Diable rouge, d’ancien et de capitaine qu’Aster Vranckx participe au deuxième rassemblement post-Euro Espoirs. Et à la deuxième semaine sous la direction de Gill Swerts, avec qui il devra tisser un lien particulier en tant que porteur du brassard.

”En septembre, je n’avais pas beaucoup eu l’occasion lui parler parce que j’étais surtout avec les Diables, raconte Aster Vranckx. On n’a pas encore eu de longue discussion parce que nous ne sommes qu’au début de la semaine, mais je sais que nous parlerons plus dans les prochains jours. Nous avons en tout cas un groupe de joueurs jeunes mais avec du talent. J’ai déjà vu beaucoup de bonnes choses aux entraînements donc je suis confiant.”

Malte: ”Ne pas les sous-estimer”

Victorieux du Kazakhstan (1-0) lors du premier match de qualification vers l’Euro 2025, Vranckx et les Diablotins ont pris l’avion vers Malte ce mardi soir en vue du match de vendredi. “Il ne faut surtout pas sous-estimer Malte. Les petits pays réussissent souvent à créer la surprise. Il faut y aller avec beaucoup de concentration et essayer de marquer rapidement pour que le jeu puisse s’ouvrir.”

Pour également affronter la Hongrie mardi, Gill Swerts a récupéré Hugo Siquet, repris avec les Diables en septembre, mais a perdu Mandela Keita et Arthur Vermeeren, appelés pour la première fois par Domenico Tedesco. Ce qui laissera un grand vide à côté de Vranckx dans l’entrejeu. “C’est une perte pour l’équipe et pour moi au milieu, mais il y a encore d’autres bons joueurs au milieu : Matazo, Kana, Engels ou Stroeykens”, pense le capitaine.

Non repris par Tedesco: ”Il y a de la déception”

Aster Vranckx aurait néanmoins lui aussi préféré être avec les A. “Il y a de la déception, mais c’est plutôt une déception de ma situation. Je sais qu’il faut que je joue pour y être et ce n’est pas le cas actuellement. Je n’ai pas encore parlé au sélectionneur, mais je ne pense pas avoir besoin de cette conversation. Je ne suis actuellement pas en position de force pour réclamer quoi que ce soit parce que je ne joue presque pas. Alors que Mandela et Arthur jouent bien dans leur club et sont même en Ligue des champions. Et puis, nous n’avons pas le même profil tous les trois.”

Aster Vranckx n'exclut pas un départ de Wolfsbourg en janvier.

Ses qualités physiques: ”Juste ma génétique”

Question puissance et musculature, Vranckx n’a en tout cas rien à envier à Keita ou aux autres médians des Diables. “Mais je n’ai pas de secret, sourit le joueur qui a fêté ses 21 ans la semaine dernière. Je pense que ça vient juste de ma génétique parce que je ne vais pas plus souvent à la salle qu’un autre. J’ai juste eu de la chance avec mes gènes (rires).”

Idem pour sa condition physique qui lui permet de répéter assez facilement des efforts intenses. “Je ne suis pas le plus rapide de mon club, mais je peux courir pendant très longtemps. J’étais un des meilleurs de mon club aux tests d’endurance. Et ce n’est pas non plus quelque chose que j’ai beaucoup travaillé. C’est aussi dans les gènes.”

Son poste favori: ”Je préfère avoir le jeu devant moi”

Lors du dernier match des Diablotins, Gill Swerts lui a donné un rôle de numéro 10 inhabituel. “Je n’avais plus joué à ce poste-là depuis longtemps, donc ce n’était pas naturel pour moi. C’est un peu trop haut, j’aime être plus bas et voir mieux le jeu. Mais le coach avait besoin de moi sur ce poste-là et on en avait discuté avant le match. À Wolfsbourg, je joue en 6, mais je me considère plutôt comme un numéro 8, un milieu relayeur.”

Sa situation à Wolfsbourg: ”J’ai eu deux bonnes offres”

Sauf que le joueur de 21 ans n’est pas en situation de force à Wolfsbourg. Pas encore titulaire une seule fois, il a dû se contenter de cinq maigres montées au jeu. “C’est clair que ça m’embête… En ce moment, je n’ai pas d’autre choix parce que c’est la décision du coach. Mais je suis fort mentalement et je sais que je vais retourner où je dois être.”

À savoir à une place de titulaire, à Wolfsbourg ou... ailleurs. “Je vais être honnête, je voulais partir cet été. J’ai eu deux très bonnes offres pour de belles sommes (NdlR : dont une du PSV). Mais le club et le coach m’ont montré de la confiance donc j’ai décidé de rester. Malheureusement, je ne joue pas beaucoup aujourd'hui. Donc on verra en janvier ce que ça donne. J’ai en tout cas besoin de jouer pour espérer aller à l’Euro.”