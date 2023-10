D’aucuns affirment que les choses se seraient passées autrement s’il s’était mieux préparé avant de débarquer au Real Madrid, plutôt que de se relâcher à l’entre-saison. Mais il avait toujours procédé de la sorte, rétorquait Hazard. Et cela n’avait pas forcément prêté à conséquence sur son rendement.

Non, ce sont les blessures qui auront plombé sa fin de carrière et le feuilleton infirmerie aura été interminable, hélas, jetant même un voile sur l’ensemble de son œuvre aux yeux de certains, qui oublient qu’une carrière n’est pas un grand prix de F1 que l’on juge sur le dernier tour.

Il y a d’abord eu les ischios qui l’ont fait souffrir et manquer quelques matchs, à l’été 2019. Mais Hazard est revenu, enchaînant un but et quatre passes décisives en deux mois… avant cette triste soirée du 26 novembre 2019 où un tacle mal senti de Thomas Meunier lui abîmait la cheville. " J’espère que ce ne sera pas trop grave", craignait le Diable du PSG en sortant de Santiago Bernabeu.

Ce simple coup allait faire basculer la carrière du numéro 7 du Real Madrid dans un toboggan de problèmes. La microfissure de la malléole de la cheville droite allait d’abord provoquer une absence de 75 jours consécutifs. Et, ensuite, des problèmes en cascade.

Après pas mal d’hésitation, le Brainois se faisait poser une plaque d’ostéosynthèse sur le péroné droit en mars 2020 à Dallas, mais ce n’était pas la fin de ses soucis. Hazard peinait à retrouver la souplesse de sa cheville et, en prime, d’autres problèmes connexes surgissaient ailleurs dans son corps.

Au total, il aura été indisponible 504 jours, suite à 17 soucis différents (voir infographie).

S’être fait enlever cette plaque en mars 2022 devait relancer sa carrière, mais il était trop tard, aux yeux d’Ancelotti : le cas Hazard était classé.

Interrogé par la RTBF en 2021, sur la retraite, Hazard répondait, de façon prémonitoire : " J’y pense parfois […] on verra si le corps me laissera tranquille. Si les blessures s’accumulent je n’irai pas jusque 35 ans. Il faut du plaisir car au plus tu prends de l’âge au plus il faut du plaisir non ?"

Et la fin aura surtout été marquée par la douleur.

Les blessures d'Eden Hazrad au Real de Madrid ©IPM Graphics