Romelu Lukaku livre ses vérités : “Je suis comme Lebron James, on me descend mais je réponds”

Son été mouvementé et ses débuts à l’AS Rome

Comment expliquez-vous votre bon début de saison à l’AS Rome ?

“Dès que les négociations ont commencé, je me suis bien informé au sujet du club, des supporters. Je dois d’ailleurs remercier Radja (Nainggolan) qui m’a donné beaucoup d’informations. J’ai passé beaucoup de temps à parler à José Mourinho. Le reste, c’est du travail. J’ai bossé très dur seul cet été au point d’avoir surpris le staff de la Roma. J’étais dans un mindset positif : je n’avais pas joué à mon vrai niveau durant deux ans (NdlR : à Chelsea et à l’Inter) et je devais faire de mon mieux pour être de retour. J’ai eu la chance de pouvoir compter sur de super équipiers et un staff qui m’aide. ”

Avez-vous mis du temps à digérer la défaite de finale de la Ligue des champions qui vous a valu un torrent de critiques ?

“Durant plusieurs jours, j’étais énervé. Et je l’étais de plus en plus au fil des jours. Mais à la fin quand j’expliquerai comment ma préparation s’est passée vous comprendrez pourquoi mon mindset n’était pas là. ”

Expliquez-vous…

“Non, non. Je ne le ferai pas maintenant. ”

guillement J'ai lu et entendu beaucoup de conneries à mon sujet et j'ai failli exploser."

Beaucoup de choses ont été dites à votre sujet cet été. Comment l’avez-vous vécu ?

“J’ai entendu beaucoup de conneries (NdlR : il a utilisé le terme anglais bullshit) à mon sujet. Je pensais vraiment que j’allais exploser. Il y a cinq ans, ce serait d’ailleurs certainement arrivé mais j’ai su concentrer mon énergie sur le football. On disait que j’allais signer là ou là mais c’était faux. J’ai préféré me taire. ”

Y a-t-il un élément qui vous a plus énervé qu’un autre ?

(il marque une longue pause) “90 % de ce qui est dit dans les médias était faux et c’était dur de fermer ma bouche. Je prends exemple sur LeBron James. Chaque année on lui a tapé dessus. Je ne suis pas LeBron mais il a eu le caractère pour toujours répondre et montrer qu’il est là. Durant l’été je voyais ce qu’on disait de moi et je me suis entraîné pour être là le jour où je devrais prester. Un jour, je dirai la vérité. Les autres devront aussi l’assumer à ce moment-là”

Vous avez fait le choix de dire non à un gros salaire en Arabie saoudite. Pourquoi ?

“C’était chouette qu’un des plus grands clubs du pays pense à moi. Mais au final, après avoir discuté avec la direction, j’avais encore un sentiment de… (il marque une longue pause signifiant qu’il voulait continuer en Europe) Je comprends les joueurs qui y signent. Le championnat saoudien deviendra bientôt une grande compétition mais j’ai posé un choix personnel. ”

Vous affrontez bientôt l’Inter, votre ancien club, avez-vous une appréhension ?

“Je me concentre sur le présent et donc le match contre l’Autriche. ”

Lukaku est le capitaine des Diables en l'absence de Kevin De Bruyne. ©AFP or licensors

L’affaire du brassard

Votre fin de saison a été marquée par l’affaire du brassard et le départ de Thibaut Courtois. Comment avez-vous vécu le rassemblement de juin ?

“Je dis ça du fond du cœur : ce qui est arrivé, on doit le mettre derrière nous. Laissons Thibaut se concentrer sur sa blessure et nous, nous concentrer sur l’équipe qui est présente et les joueurs qu’on a. ”

guillement Thibaut Courtois s'expliquera quand il reviendra."

Avez-vous pris vos responsabilités en évoquant le sujet dans le groupe ?

“J’ai parlé dans le vestiaire et à Thibaut mais ça ne sortira pas en public. Je peux juste dire que ce n’était que du positif. Thibaut s’expliquera quand il reviendra. ”

Avez-vous discuté avec Timothy Castagne de ses récentes déclarations ?

“Non, pas besoin. Je n’aime pas faire la police. ”

Son avenir chez les Diables

Vous portez le brassard depuis juin. Est-ce une pression supplémentaire ?

“Pas du tout. Ma situation est la même depuis 2016. Je ne suis pas un gars qui contrôle le groupe car je suis entouré d’équipiers très professionnels. Je laisse faire mais sur le terrain tout le monde travaille. Cette nouvelle génération a beaucoup de qualités. Le football et le peuple belge peuvent avoir de belles attentes. ”

Gardez-vous une vraie passion pour les Diables rouges ?

“Jouer pour l’équipe nationale est spécial. Au début j’avais beaucoup de mal. J’étais habité d’un drôle de sentiment. Mais avec un groupe pareil, je ne peux qu’être heureux d’être là. On veut faire quelque chose de neuf avec ce groupe. Beaucoup de joueurs commencent leur carrière internationale et découvrent la vie dans les clubs du top. On peut faire de grandes choses. Nous vivrons des creux mais ça ira à la fin. ”

Comptez-vous rester encore longtemps le patron de cette équipe ?

“Quand je vois comment un gars comme Jan (Vertonghen) amène sa motivation à chaque rassemblement, c’est impressionnant. Je comprends d’où ça vient : il est fier. Les grands joueurs amènent ce rayonnement, cette fierté. Si une personne a ce mindset, ça te donne envie de faire pareil. Et ça change tout dans un groupe. ”

Peut-on encore compter sur vous durant quatre années supplémentaires ?

(rires) “On verra bien. ”

guillement I am number one (il éclate de rire). Je rigole mais en même temps non (rires)."

Le record de buts pour un Belge

La semaine passée, vous avez battu un record en devant le belge à marquer le plus de buts toutes compétitions confondues, dépassant ainsi Erwin Vandenbergh. Le saviez-vous ?

“Ah, non, je n’étais pas au courant. ”

Et bien félicitations !

“I am number one (il éclate de rire). Je rigole mais en même temps non. (rires) ”