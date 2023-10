"C'est un match qui ressemble à une finale" : le coach de l'Autriche prévient les Diables rouges

Rangnick doit composer avec plusieurs absents, dont le capitaine David Alaba (Real Madrid), les défenseurs Stefan Posch (Bologne), Gernot Trauner (Feyenoord) et Phillipp Mwene (Mayence) et les attaquants Marko Arnautovic (Inter Milan), Karim Onisiwo (Mayence) et Michael Gregoritsch (Fribourg), qui avait marqué le but autrichien à l'aller (1-1). "Nous avons quelques absents de plus que notre adversaire. Ce ne sera pas facile. Il faudra une excellente performance, en tant qu'équipe soudée soutenue par le public", a résumé Rangnick.

Le milieu offensif Christoph Baumgartner s'attend à une "méga-atmosphère" dans un stade Ernst-Happel complet. "Nous avons beaucoup de qualités dans nos rangs. Si nous jouons bien en équipe, je suis confiant dans nos chances."

"Nous rencontrons une équipe très forte, qui n'est pas pour rien dans les premières places du classement mondial depuis longtemps", a poursuivi le joueur de Leipzig. "Mais nous avons vu en Belgique que nous pouvions rivaliser. Si nous réalisons une performance de haut niveau, il est possible de gagner, surtout à domicile."

Les deux équipes se partagent la tête du groupe F avec 13 points, loin devant la Suède (6).